Штайнмайер выступил за возвращение России в G8 уже в следующем году

Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер высказался за возвращение России в состав «большой восьмерки» уже в следующем году при прогрессе по сирийскому и украинскому вопросам. Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Redaktions Netzwerks Deutschland (RND).

«Конфликты в Сирии и Украине демонстрируют нашу заинтересованность в том, чтобы не исключать Россию из тесного сотрудничества ведущих экономик мира. Если на востоке Украины и в переговорах по прекращению огня в Сирии будет достигнут существенный прогресс, страны «семерки» смогут обсудить этот вопрос с Москвой», — сказал Штайнмайер.



Он подчеркнул, что «ключ к возвращению в «восьмерку» лежит в Москве».



Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что выдвижение условий для возвращения России в «большую восьмерку» — абсолютный абсурд.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что интерес России к «восьмерке» уменьшился, а G20 является куда более дееспособным форматом в нынешней обстановке, который обладает гораздо более широким потенциалом.



«Большая восьмерка» являлась неформальным объединением ведущих стран мира. В нее до 2014 года входили: Великобритания, Германия, Италия, Канада, Россия, США, Франция и Япония.

