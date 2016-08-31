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Среда,
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Штайнмайер выступил за возвращение России в G8 уже в следующем году

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Это, по мнению главы МИД ФРГ, станет возможно при прогрессе по сирийскому и украинскому вопросам

Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер высказался за возвращение России в состав «большой восьмерки» уже в следующем году при прогрессе по сирийскому и украинскому вопросам. Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Redaktions  Netzwerks Deutschland (RND).

«Конфликты в Сирии и Украине демонстрируют нашу заинтересованность в том, чтобы не исключать Россию из тесного сотрудничества ведущих экономик мира. Если на востоке Украины и в переговорах по прекращению огня в Сирии будет достигнут существенный прогресс, страны «семерки» смогут обсудить этот вопрос с Москвой», — сказал Штайнмайер.

Он подчеркнул, что «ключ к возвращению в «восьмерку» лежит в Москве».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что выдвижение условий для возвращения России в «большую восьмерку» — абсолютный абсурд. 

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что интерес России к «восьмерке» уменьшился, а G20 является куда более дееспособным форматом в нынешней обстановке, который обладает гораздо более широким потенциалом.

«Большая восьмерка» являлась неформальным объединением ведущих стран мира. В нее до 2014 года входили: Великобритания, Германия, Италия, Канада, Россия, США, Франция и Япония.

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Известия // среда, 31 августа 2016 года

Штайнмайер выступил за возвращение России в G8 уже в следующем году

Это, по мнению главы МИД ФРГ, станет возможно при прогрессе по сирийскому и украинскому вопросам

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