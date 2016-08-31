Путин поддержал идею о приоритете зарплат перед другими платежами

Президент России Владимир Путин считает обоснованной идею председателя Федерации независимых профсоюзов РФ Михаила Шмакова о том, чтобы включить в Гражданский кодекс положения о приоритете выплаты зарплаты перед другими обязательными платежами, такими как взносы в социальные фонды и даже налоги.



На встрече с главой государства поздно вечером во вторник глава профсоюзов сказал, что реализовать эту инициативу позволяет ратификация Россией конвенции Международной организации труда по защите заработной платы.



«Если это сделать, мы сможем подкрепить активность нашей налоговой службы, которая достаточно хорошо и эффективно работает. Процесс выплаты заработной платы и отсутствия долгов: пока заработная плата не будет выплачена, не пойдут налоги», — цитирует слова Шмакова агентство «РИА Новости».



Он отметил, что, конечно, не все будут рады этому процессу, в частности Минфин, который заботится о бюджете, но какие-то компромиссы стоит поискать, так как «возможность людей жить и получать за работу — это важно».

Президент ответил: «Вам скажут, что бюджет — это тоже заработная плата в социальной сфере: учителя, врачи, военные и так далее (...) Тем не менее сама по себе идея мне кажется обоснованной, особенно сегодня, когда у нас еще не преодолены все экономические трудности».



Также Владимир Путин согласился с главой профсоюзов в том, что для реализации данного предложения необходимо найти компромисс с Министерством финансов РФ.



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