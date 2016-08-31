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Задержанный в Армении по запросу США Миронов вылетел в Москву

Россиянин приземлится в столице через пару часов

Гражданин РФ Сергей Миронов, ранее задержанный в Армении по запросу США, вылетел из Еревана в Москву.

Об этом информирует агентство «Интерфакс» со ссылкой на адвоката россиянина Карена Нерсисяна.

Напомним, 30-летний житель Москвы Сергей Миронов был задержан в Армении 27 августа, он был объявлен США в международный розыск по подозрению в торговле оружием и незаконной передаче технологий. По словам представителя компании «Синезис», россиянин занимал в ней должность руководителя отдела видеотехнологий.

После задержания суд в Ереване 29 августа отклонил ходатайство Генеральной прокуратуры Армении об аресте Сергея Миронова на 40 дней за неимением необходимых документов.

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Известия // среда, 31 августа 2016 года

Задержанный в Армении по запросу США Миронов вылетел в Москву

Россиянин приземлится в столице через пару часов

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