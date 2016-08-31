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Девять человек погибли в доме престарелых из-за тайфуна Lionrock

Как сообщают местные СМИ, стихия унесла жизни уже 11 человек в Японии

Девять человек погибли на северо-востоке острова Хонсю из-за мощного тайфуна Lionrock, который обрушился на Японию.

Как уточняет японский телеканал NHK, ЧП произошло в доме престарелых города Иваидзуми префектуры Иватэ, где произошел разлив горной реки. Тела были найдены полицейскими, которые инспектировали последствия стихии на одном из соседних объектов.

О точных обстоятельствах гибели пожилых людей пока не сообщается. 

Всего в префектуре Иватэ погибло 11 человек. Еще три человека на Хоккайдо числятся пропавшими без вести.

Напомним, тайфун Lionrock уже стал причиной отмены уже более 110 внутренних авиарейсов. Также стихия оставила без света тысячи домохозяйств и привела к отмене занятий в школах и эвакуации местных жителей. 

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Известия // среда, 31 августа 2016 года

Девять человек погибли в доме престарелых из-за тайфуна Lionrock

Как сообщают местные СМИ, стихия унесла жизни уже 11 человек в Японии

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