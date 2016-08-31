Дисквалификация Титенко продлится четыре года

Федерация спортивной борьбы РФ отстранила спортсменку от соревнований
По решению Дисциплинарного антидопингового комитета Федерация спортивной борьбы РФ дисквалифицировала Анжелу Титенко на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Дисквалификация вступает в силу с 12 мая 2015 года.
О сроках сдачи допинг-теста, показавшего положительный результат, на сайте РУСАДА не уточняется.
Анжеле Титенко 23 года. В 2015 году она становилась серебряным призером чемпионата России в весовой категории до 58 кг.
Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.