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Дисквалификация Титенко продлится четыре года

Федерация спортивной борьбы РФ отстранила спортсменку от соревнований

По решению Дисциплинарного антидопингового комитета Федерация спортивной борьбы РФ дисквалифицировала Анжелу Титенко на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Дисквалификация вступает в силу с 12 мая 2015 года.

О сроках сдачи допинг-теста, показавшего положительный результат, на сайте РУСАДА не уточняется.

Анжеле Титенко 23 года. В 2015 году она становилась серебряным призером чемпионата России в весовой категории до 58 кг.

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Известия // среда, 31 августа 2016 года

Дисквалификация Титенко продлится четыре года

Федерация спортивной борьбы РФ отстранила спортсменку от соревнований

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Сергей Лисин

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