Дисквалификация Титенко продлится четыре года

По решению Дисциплинарного антидопингового комитета Федерация спортивной борьбы РФ дисквалифицировала Анжелу Титенко на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Дисквалификация вступает в силу с 12 мая 2015 года.

О сроках сдачи допинг-теста, показавшего положительный результат, на сайте РУСАДА не уточняется.

Анжеле Титенко 23 года. В 2015 году она становилась серебряным призером чемпионата России в весовой категории до 58 кг.

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