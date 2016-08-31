Экс-рекрутер «Аль-Каиды» привнесет «уникальное видение» в вуз США

Бывший рекрутер террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) Джесси Мортон, ранее известный как Юнус Абдулла Мухаммад, будет работать в американском Университете Джорджа Вашингтона. Он выступит экспертом по вопросам национальной безопасности, так как может предложить «уникальное видение» контртеррористической деятельности.

Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на телеканал CNN.

«Мы еще не выяснили, как достучаться до того, кто ступил на путь радикализации. Джесси был в том мире и выбрался из него», — заявил директор программы по экстремизму в центре по кибер- и национальной безопасности при университете Симус Хьюс и добавил, что доверяет новому сотруднику вуза.



Предполагается, что Мортон привнесет «уникальное видение» контртеррористической деятельности.



Отмечается, что вопрос приема на работу Мортона руководство учебного заведения обсуждало с ФБР, представителями сферы безопасности и адвокатами, которые вели дело Мортона.

Ранее сообщалось, что режим чрезвычайного положения, действующий в США после терактов 11 сентября 2001 года, продлен на год указом президента страны Барака Обамы.

11 сентября 2001 года террористы «Аль-Каиды» захватили несколько пассажирских самолетов и направили их на здания Всемирного торгового центра и Пентагона, жертвами атаки стали 3 тыс. человек.



В конце августа «Известия» писали, что отставной спецназовец армии США, который написал книгу о ликвидации лидера террористической группировки «Аль-Каида» Осамы бен Ладена, выплатит американскому правительству $6,6 млн за нарушение соглашения о нераспространении секретной информации.

Такое решение связано с тем, что бывший «морской котик» не предоставил минобороны США написанную им книгу для проведения рецензирования до принятия решения о ее публикации.