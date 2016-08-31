Президент Киргизии отвергает обвинения в узурпации

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отверг обвинения своих политических оппонентов в попытке узурпации власти в государстве.

Выступая во время празднования Дня независимости страны, лидер Киргизии заявил, что ряд политиков пытаются обвинить его в том, что он переписал конституцию под себя.

«Это открытая ложь», — считает Атамбаев.

Глава государства также обвинил в политических махинациях некоторых своих бывших соратников по временному правительству, которое пришло к власти в апреле 2010 года в результате свержения президента Курманбека Бакиева.

При этом он заверил, что «по-человечески ему понятен страх» оппонентов, которые считают, что под предлогом референдума по изменению конституции Атамбаев хочет расширить сферу своих полномочий, сообщает ТАСС.

Касаясь действий политических соперников, президент напомнил, что некоторые из них вообще не имеют морального права оставаться в политике, поскольку могут быть причастны к совершению различных преступлений после революции 2010 года.

В июле Атамбаев заявил, что после отставки в 2017 году он намерен заняться творчеством. Президент Киргизии уже начал работу над выпуском своего первого музыкального альбома.

В его коллекцию войдут песни собственного сочинения на русском и киргизском языках. Всего в альбоме будет десять треков.

Пять песен на русском языке Глава Киргизии уже записал, остальные пять треков на родном языке он планирует записать во время своего отпуска. Атамбаев заявил, что диск станет подарочным изданием для родных и близких к его 60-летию.