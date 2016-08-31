В штате Аризона неизвестный открыл стрельбу на стоянке около больницы

Данных о причинах инцидента и пострадавших пока нет
Неизвестный открыл стрельбу на парковке рядом с медицинским центром в американском городе Тусон в штате Аризона.
Как сообщает местное издание Arizona Daily Star со ссылкой на пресс-секретаря департамента полиции города Тусон Кристофера Гоинса, территория медицинского учреждения оцеплена, полицейские проверяют стоянку автомобилей.
Он отметил, что информация о стрелке и пострадавших пока не поступала. Офицеры полиции работают над этим и устанавливают причины произошедшего.
Тусон — второй по величине город штата Аризона после Финикса, столицы штата. Его население — чуть более полумиллиона человек.
Напомним, в конце июля два человека погибли и 17 пострадали при стрельбе в одном из ночных клубов в американском городе Форт Майерс (штат Флорида).
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