В штате Аризона неизвестный открыл стрельбу на стоянке около больницы

Неизвестный открыл стрельбу на парковке рядом с медицинским центром в американском городе Тусон в штате Аризона.

Как сообщает местное издание Arizona Daily Star со ссылкой на пресс-секретаря департамента полиции города Тусон Кристофера Гоинса, территория медицинского учреждения оцеплена, полицейские проверяют стоянку автомобилей.

Он отметил, что информация о стрелке и пострадавших пока не поступала. Офицеры полиции работают над этим и устанавливают причины произошедшего.

Тусон — второй по величине город штата Аризона после Финикса, столицы штата. Его население — чуть более полумиллиона человек.



Напомним, в конце июля два человека погибли и 17 пострадали при стрельбе в одном из ночных клубов в американском городе Форт Майерс (штат Флорида).

