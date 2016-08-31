Акт самосожжения произошел в офисе конгрессмена США

Неизвестная устроила акт самосожжения в офисе члена палаты представителей США Дэнни Дэвиса в Чикаго.

Женщина набрала в рот жидкость для дезинфекции рук, облила ею себя и подожгла.

Работники офиса попытались потушить пламя, применив огнетушитель, однако женщина сопротивлялась, сообщает «РИА Новости».

Позже она была доставлена в больницу с тяжелыми ожогами, ее состояние оценивается как стабильное.

Причина поступка женщины неизвестна.