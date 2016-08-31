Акт самосожжения произошел в офисе конгрессмена США

Женщина неудачно пыталась покончить с собой при помощи горючей жидкости
Неизвестная устроила акт самосожжения в офисе члена палаты представителей США Дэнни Дэвиса в Чикаго.
Женщина набрала в рот жидкость для дезинфекции рук, облила ею себя и подожгла.
Работники офиса попытались потушить пламя, применив огнетушитель, однако женщина сопротивлялась, сообщает «РИА Новости».
Позже она была доставлена в больницу с тяжелыми ожогами, ее состояние оценивается как стабильное.
Причина поступка женщины неизвестна.
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