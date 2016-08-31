В аэропорту Франкфурта проводят эвакуацию из-за угрозы взрыва

Федеральная полиция проводит эвакуацию в крупнейшем аэропорту Германии - в городе Франкфурт-на-Майне – из-за угрозы взрыва. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на очевидцев.

Рамки металлоискателя среагировали, когда одна из пассажирок проходила контроль. Женщина скрылась. Решение провести эвакуацию было принято в целях безопасности, сообщает Утро.ru.



Сообщается, что эвакуация проводится в терминале А. Перед вылетом пассажиров пропустят через рамку металлоискателя еще раз.



Therefore the German federal police cleared departure hall A as a preventative measure.Passengers will be rechecked prior to departure.2/2 — Frankfurt Airport (@Airport_FRA) 31 августа 2016 г.

В полиции пока никак не комментировали ситуацию.