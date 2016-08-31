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В аэропорту Франкфурта проводят эвакуацию из-за угрозы взрыва

Рамки металлоискателя среагировали на одну из пассажирок

Федеральная полиция проводит эвакуацию в крупнейшем аэропорту Германии - в городе Франкфурт-на-Майне – из-за угрозы взрыва. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на очевидцев.

Рамки металлоискателя среагировали, когда одна из пассажирок проходила контроль. Женщина скрылась. Решение провести эвакуацию было принято в целях безопасности, сообщает Утро.ru.

Сообщается, что эвакуация проводится в терминале А. Перед вылетом пассажиров пропустят через рамку металлоискателя еще раз.

В полиции пока никак не комментировали ситуацию.

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Известия // среда, 31 августа 2016 года

В аэропорту Франкфурта проводят эвакуацию из-за угрозы взрыва

Рамки металлоискателя среагировали на одну из пассажирок

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