Путин поддержал создание новых культурных проектов на Дальнем Востоке

Одобрены планы открытия филиалов Эрмитажа и Русского музея во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин считает необходимым поддержать открытие во Владивостоке филиалов Эрмитажа, Русского музея и Академии русского балета.
Идею создания новых культурных проектов на Дальнем Востоке озвучил на встрече с главой государства губернатор Приморского края Владимир Миклушевский. Путин заметил, что данная инициатива будет способствовать развитию региона и повысит качество жизни людей.
«Для того чтобы создать здесь нормальные условия для жизни людей, всё, что касается культуры, должно быть поддержано в первоочередном порядке», — процитировало главу государства «РИА Новости».
Губернатор края сообщил, что уже составлены планы по открытию в регионе филиала Академии русского балета имени Вагановой, филиалов Эрмитажа и Государственного русского музея. По его словам, уже подобраны помещения, но многие здания находятся в федеральной собственности. Миклушевский заявил, что регион готов взять на себя обязанности по их содержанию и реставрации.
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