По информации «Известий», 24-летний российский защитник Тимофей Маргасов подписал контракт с «Крыльями Советов». Источник рассказал, что защитник вел переговоры с португальскими «Спортингом», «Брагой» и турецким «Трабзонспором».

— Маргасов не стал продлевать контракт с «Ростовом» только из-за большого желания уехать в Европу, — рассказал «Известиям» источник из окружения футболиста. — Тимофей был на грани перехода в одну из европейских команд. Велись активные переговоры со «Спортингом», «Брагой» и«Трабзонспором», но, к сожалению, трансфер сорвался. В итоге Маргасов принял предложение «Крыльев Советов». Он родом из Тольятти и хотел быть поближе к дому. Вариант с возвращением в «Ростов» не рассматривался.

Тимофей Маргасов является воспитанником Академии имени Коноплёва. Летом 2012 года перешел в красноярский «Енисей». Уже через год его заметил «Ростов» и подписал с Маргасовым контракт на 3,5 года. Сразу раскрыться в премьер-лиге защитнику не удалось, и его отправили в аренду в «Сибирь».

Раскрыть талант Маргасова на высоком уровне удалось Курбану Бердыеву. В прошлом сезоне футболист регулярно появлялся в основном составе «Ростова» и стал одним из открытий чемпионата. С донской командой Маргасов завоевал серебряные медали РФПЛ и возможность поучаствовать в еврокубках. Однако летом у футболиста закончилось соглашение с клубом, и он решил покинуть команду в статусе свободного агента.

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