Су-27 ВКС РФ выдворили «нарушителя» из воздушного пространства России

Два истребителя Су-27 ВКС РФ, дислоцированные на территории Южного военного округа (ЮВО), в рамках внезапной проверки боеготовности перехватили ночью самолет условного противника. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.



Пилоты Су-27, подлетев к обозначенной цели, обнаружили «нарушителя», роль которого исполнял Ил-142 морской авиации ВМФ, летевший в заданном районе с отключенными средствами опознавания и оповещения.



После приближения к «нарушителю» летчики световыми сигналами обозначили свое присутствие и вынудили его изменить курс.



После успешного перехвата и выдворения «самолета-нарушителя» из воздушного пространства заданного района Су-27 вернулись на аэродром базирования.



Ранее сообщалось, что экипажи ВКС РФ в рамках внезапной проверки оценят боеготовность противовоздушной обороны (ПВО) ЮВО.



В мероприятии планируется задействовать МиГ-29, Су-27, МиГ-31, Ан-12, Ил-76, Ми-8, Ми-24, Ка-52 и другие самолеты и вертолеты. Командиры экипажей будут выполнять полеты на высоте от 50 тыс. м до 10 тыс. м с различной скоростью, для того чтобы остаться незамеченными для радиолокационных станций дежурных сил ПВО округа.

О внезапной проверке Верховный главнокомандующий ВС РФ объявил 25 августа. Она должна завершиться 31 августа. За это время будет дана оценка боевой и мобилизационной готовности войск Южного, части сил и средств Западного и Центрального военных округов, Северного флота, главного командования Воздушно-космических сил и командования Воздушно-десантных войск.

