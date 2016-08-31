Президент поздравил нахимовцев с Днем знаний

Накануне Дня знаний президент России Владимир Путин посетил недавно открывшийся филиал Нахимовского военно-морского училища во Владивостоке. Глава государства поздравил будущих моряков с наступающим новым учебным годом и пожелал удачи при освоении непростых дисциплин.

— Нахимовское училище дало путевку в жизнь тысячам молодых людей, многие из которых связали свою жизнь с Военно-морским флотом России. Выпускников училища всегда отличали безупречная выучка, дисциплина, преданность морскому братству, способность решать боевые задачи в любых, самых сложных условиях. Воспитанные в духе любви к Отечеству и верности воинскому долгу, нахимовцы и сегодня достойно несут знамя родного училища, приумножают лучшие традиции российского флота — гордости и славы нашей страны, надежно стоят на страже интересов нашего государства. Эта связь времен неразрывна, ее скрепляют новые поколения моряков — достойных продолжателей наших выдающихся флотоводцев, таких как Павел Нахимов, Степан Макаров, Федор Ушаков, вы наверняка о них знаете. Уверен, следуя заданным курсом и заветам своих предшественников, нахимовцы по всей стране — от Севастополя и до Владивостока — станут одной большой флотской семьей и будут честно служить своей Родине, своему народу, — сказал нахимовцам глава государства.



В этом году у Нахимовского военно-морского училища, которое находится в Санкт-Петербурге, появилось два филиала: в Севастополе, где базируется Черноморский флот, и во Владивостоке — одном из мест базирования Тихоокеанского флота России. Филиал на Дальнем Востоке создан по приказу Министерства обороны в августе этого года на базе Владивостокского президентского кадетского училища. На сегодняшний день здесь учатся 560 детей. Учебное заведение оснащено современным оборудованием. На партах компьютеры с выходом в интернет. В училище есть специализированные кабинеты авиа- и судомоделирования. Нахимовцы изучают устройство кораблей и подводных лодок, устав и навигацию. В учебном плане предусмотрены ежегодная корабельная практика и морские походы. Филиал курируют преподаватели высших военно-морских учебных заведений.

Президенту также показали выставку вещей, найденных в ходе совместной экспедиции Министерства обороны и Русского географического общества на остров Матуа, где располагалась японская военная база. Среди находок — пробитые каски, оружие, личные вещи и пустая бутылка из-под саке.