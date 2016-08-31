Гуцериев займется добычей нетрадиционной нефти

ОАО НК «Русснефть» начинает реализацию проекта разработки баженовской свиты на Средне-Шапшинской группе месторождений, говорится в сообщении компании.

«Русснефть» намерена приступить в 2017 году к эксплуатационному бурению баженовской свиты Средне-Шапшинской группы месторождений.

В следующем году на месторождении, лицензия на разработку которого принадлежит дочернему ОАО «НАК «Аки-Отыр», планируется пробурить семь скважин. Ресурсы баженовской свиты Средне-Шапшинской группы оцениваются в 40–50 млн т.

Средне-Шапшинское нефтяное месторождение расположено в Ханты-Мансийском автономном округе. Запасы баженовской свиты относятся к категории нетрадиционных и залегают на глубине 2–3 тыс. м.

Баженовская свита — это группа нефтематеринских горных пород, выявленная в Западной Сибири на территории около 1 млн кв. км. Данная группа изучается с 1960-х годов. При этом о планах разработки нефти из баженовской свиты уже сообщали «Газпром нефть», «Лукойл», «Роснефть» и «Сургутнефтегаз».

По оценке Роснедр в 2012 году, породы могут содержать 180–360 млрд баррелей извлекаемых запасов. По данным различных экспертов, суммарные запасы могут доходить до 1,2 трлн баррелей нефти, из которых около 70 млрд могут быть извлекаемыми.