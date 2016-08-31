Роспотребнадзор: паломникам-мусульманам угрожает коронавирус

В Саудовской Аравии сохраняется напряженная эпидемическая ситуация
Роспотребнадзор предупредил паломников, отправляющихся в Саудовскую Аравию на хадж, о риске заражения коронавирусной инфекцией.
«Эпидемическая ситуация в регионе остается напряженной. Отмечено значительное расширение циркуляции нового коронавируса (MERS-CoV) с момента появления данной инфекции (в 27 странах — 1791 случай, 640 — с летальным исходом), из них более 80% — в Саудовской Аравии», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Роспотребнадзора.
В ведомстве порекомендовали соблюдать меры профилактики в местах большого скопления людей: мыть руки с мылом, носить марлевую повязку, не контактировать с заболевшими и избегать поездок на верблюдах. Также предлагается воздерживаться от употребления некипяченого и непастеризованного верблюжьего молока. При возникновении любых признаков недомогания необходимо срочно обратиться к врачу.
Ежегодно в хадже принимают участие более 16 тыс. человек из Российской Федерации. Для получения визы в Саудовскую Аравию выезжающие предоставляют действующий международный сертификат о вакцинации от менингококковой инфекции четырехкомпонентной вакциной.
Коронавирусная инфекция — это респираторное заболевание, характеризующееся выраженной интоксикацией и поражением верхних отделов респираторного тракта (ринит с обильным серозным отделяемым, слабость, недомогание, першение в горле, сухой кашель). При тяжелом течении присоединяется развитие пневмонии с возможным летальным исходом.
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