Олланд объявит в декабре, будет ли участвовать в президентских выборах

Президент Франции осенью подведет итоги пятилетнего мандата
Президент Франции Франсуа Олланд в конце декабря официально объявит о том, будет ли он баллотироваться на второй срок. Об этом заявил представитель французского правительства и политический соратник главы государства Стефан Ле Фоль.
«Франсуа Олланд объявит о своих планах касательно выдвижения своей кандидатуры в конце декабря», — сказал он в эфире радиостанции «Европа-1».
Представитель правительства также сообщил, что осенью Олланд примет участие в «нескольких важных митингах», в ходе которых французский президент даст оценку текущей ситуации и подведет итоги своего пятилетнего мандата.
Ле Фоль отметил, что перед выборами президента появляется множество кандидатур, в частности, имея в виду уход из правительства министра экономики Эммануэля Макрона, который накануне объявил о намерениях принять участие в президентских выборах.
Напомним, первый тур выборов главы государства во Франции пройдет 23 апреля, второй — 7 мая. О своем намерении принять участие заявили многие политики, в том числе Марин Ле Пен — лидер партии «Национальный фронт».
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.