Олланд объявит в декабре, будет ли участвовать в президентских выборах

Президент Франции Франсуа Олланд в конце декабря официально объявит о том, будет ли он баллотироваться на второй срок. Об этом заявил представитель французского правительства и политический соратник главы государства Стефан Ле Фоль.

«Франсуа Олланд объявит о своих планах касательно выдвижения своей кандидатуры в конце декабря», — сказал он в эфире радиостанции «Европа-1».

Представитель правительства также сообщил, что осенью Олланд примет участие в «нескольких важных митингах», в ходе которых французский президент даст оценку текущей ситуации и подведет итоги своего пятилетнего мандата.

Ле Фоль отметил, что перед выборами президента появляется множество кандидатур, в частности, имея в виду уход из правительства министра экономики Эммануэля Макрона, который накануне объявил о намерениях принять участие в президентских выборах.

Напомним, первый тур выборов главы государства во Франции пройдет 23 апреля, второй — 7 мая. О своем намерении принять участие заявили многие политики, в том числе Марин Ле Пен — лидер партии «Национальный фронт».

