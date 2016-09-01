«Спартак» продлит контракт с Сальваторе Боккетти

Действующий контракт 29-летнего итальянского защитника Сальваторе Боккетти со «Спартаком» истекает летом 2017 года. Неопределенность будущей карьеры футболиста, ставшего настоящим лидером оборонительной линии красно-белых, настораживает не только болельщиков, но заставляет нервничать и самого игрока. Боккетти уже неоднократно публично заявлял о своем желании остаться в «Спартаке», пытаясь тем самым инициировать начало переговорного процесса. Об этом «Известиям» недавно говорил и агент футболиста. Красно-белые же пока не спешат вступать в диалог с итальянским защитником.



По информации «Известий», в ближайшее время руководство москвичей все-таки начнет переговоры с Боккетти по поводу продления сотрудничества. Рассмотрение этого вопроса откладывалось на более поздний срок потому, что клуб вел активную работу на трансферном рынке и руководители «Спартака» были полностью сосредоточены на летней кампании.



Официальный представитель Сальваторе Боккетти Андреа Д’Амико подтвердил «Известиям», что уже в ближайшее время он и его клиент рассчитывают начать переговоры с клубом по поводу продления контракта.



— В очередной раз могу сказать, что Боккетти очень хочет остаться в «Спартаке» на длительный срок, — признался агент итальянского защитника. — Он счастлив выступать за красно-белых, его всё устраивает в московском клубе. Сейчас мы находимся в режиме ожидания — ждем, когда руководство «Спартака» выйдет на нас по этому вопросу. Руководство клуба попросило нас немного подождать — для нас это не проблема. Мы надеемся уже в ближайшее время вступить в переговоры со «Спартаком» по поводу продления сотрудничества. Никаких проблем возникнуть не должно, мы всегда готовы к диалогу.



Как ранее сообщали «Известия», Сальваторе Боккетти рассчитывает на то, что условия его нового контракта со «Спартаком» будут пересмотрены в лучшую сторону или хотя бы останутся неизменными, а срок договора будет продлен как минимум до 2020 года. Однако, по информации «Известий», руководство красно-белых вряд ли пойдет на увеличение зарплаты итальянца — на сегодняшний день он и так является одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды. По неофициальным данным, ежегодный оклад Боккетти в московском клубе составляет около €2,7 млн.



— Повышать зарплату Боккетти в «Спартаке» не планируют, так как, по мнению руководства, взявшего курс на оптимизацию расходов, оклад футболиста и без того высок, — рассказал «Известиям» источник в московском клубе. — Более того, исходя из возраста игрока, красно-белые планируют предложить Боккетти контракт, финансовые условия которого будут чуть ниже, но при этом срок действия договора станет больше. Так или иначе, у руководства «Спартака» сложились хорошие отношения с самим Боккетти и его представителем, поэтому сомневаться в том, что стороны останутся удовлетворены исходом переговоров, не приходится.



Сальваторе Боккетти перешел в «Спартак» из казанского «Рубина» в январе 2013 года. Итальянский защитник довольно быстро адаптировался в московском клубе и сразу же закрепился в основном составе красно-белых.



На сегодняшний день Боккетти является ключевым игроком обороны «Спартака». В прошлом сезоне футболист принял участие в 28 матчах команды в РФПЛ, каждый из которых отыграл целиком. В нынешнем розыгрыше чемпионата России он появился на поле во всех пяти матчах. Всего за красно-белых итальянский защитник провел 65 игр в различных турнирах и забил три мяча.



На данный момент рыночная стоимость Сальваторе Боккетти, по данным экспертов, составляет около €5 млн, а его действующий контракт со «Спартаком» рассчитан до середины 2017 года.

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