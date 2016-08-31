Голодец: переиндексации стипендий в 2016 году не будет

В России в 216 году не будет переиндексации стипендий. Об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец на встрече с журналистами в среду.

«Такой вопрос не рассматривается, мы идем в рамках нашего бюджета и бюджетного процесса», — приводит ее лова агентство ТАСС.

О том, что в проекте федерального бюджета на 2016 год не заложены средства на увеличение стипендий студентам техникумов и вузов, стало известно в конце октября прошлого года. Также не планировалось индексировать стипендии аспирантам, докторантам, интернам и ординаторам. Однако при этом экс-министр образования Дмитрий Ливанов, руководивший ведомством до середины августа 2016 года, не раз заявлял о намерении проиндексировать стипендии. В частности, он сообщал, что индексация может пройти в начале нового учебного года, а ее уровень может составить до 4%.

Ранее сами студенты требовали от властей повысить стипендии на 25% или увеличить их до показателя, равного прожиточному минимуму. Письмо с такой просьбой было направлено в Госдуму от имени студсоветов. Однако Ольга Голодец заявила, что такие меры пока не запланированы кабинетом министров.