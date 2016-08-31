Памятник Сергею Довлатову появится в Санкт-Петербурге

Власти Санкт-Петербурга согласовали установку памятника Сергею Довлатову.

Сбор подписей в поддержку строительства монумента известному писателю начался еще в августе, сообщил советник губернатора Петербурга Сергей Боярский. «Установку согласовали, политическая воля есть», — добавил он.

К сожалению, сам памятник не успеют возвести к 75-летию писателя, которое отмечается 3 сентября. В этот день пройдет лишь его презентация.

Монумент будет представлять собой двухметровую композицию, где Довлатов стоит у открытой двери квартиры, отмечает ТАСС со ссылкой на автора скульптуры Вячеслава Бухаева.

Порядок установки мемориалов в Санкт-Петербурге предусматривает, чтобы со дня смерти писателя прошло 30 лет, но губернатор вправе подписать документ об установке в порядке исключения, сообщило агентство.