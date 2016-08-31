«Дацюк смог реанимировать Ковальчука»

Сезон в КХЛ (Континентальная хоккейная лига) только начался, а многие уже мысленно наградили СКА Кубком Гагарина. Мощнейший старт петербургских армейцев, которые серьезно усилились летом, впечатлил не только болельщиков, но и многих экспертов. Однако, как показал последний матч регулярного чемпионата, красно-синих всё же можно обыгрывать.

30 августа «Ак Барс» и СКА выдали драматичнейший поединок. Подопечные Олега Знарка по ходу игры проигрывали казанскому клубу со счетом 1:5, но в итоге смогли собраться и сравнять счет. А пятую шайбу на последних секундах забросил новичок СКА — 38-летний нападающий Павел Дацюк. Овертайм выдался крайне напряженным, но победителя так и не выявил. В серии буллитов победу одержали хоккеисты из Казани — 2:1.

Прославленный российский и советский хоккеист Павел Буре считает, что подобные игры являются настоящим украшением лиги.

— СКА и «Ак Барс» продемонстрировали шикарный матч, — поделился своим мнением с «Известиями» Буре. — Ребята из Санкт-Петербурга большие молодцы, что сумели проявить характер и отыграться с 1:5. Несмотря на то что СКА не удалось в итоге победить, они заслуживают похвалы. Подобные игры украшают КХЛ.

Также Павел Буре считает, что не стоит раньше времени короновать петербургских армейцев.

— СКА на протяжении многих лет является сильной командой, которая уже побеждала в Кубке Гагарина, — продолжил Буре. — Но сезон в КХЛ только начался, и не стоит сейчас называть кого-то явным претендентом на главный трофей. Впереди еще очень много матчей и, конечно, самое главное — плей-офф.

Летом армейцы смогли усилиться опытным центральным нападающим Павлом Дацюком, который долгие годы выступал в НХЛ (Национальная хоккейная лига). Как показал стартовый отрезок сезона, красно-синие с приобретением не прогадали — в четырех матчах 38-летний Дацюк набрал 6 очков (3+3). Знаменитый российский хоккеист Даниил Маркин считает, что именно Дацюк сумел вернуть на прежний уровень другую звезду СКА — Илью Ковальчука, который провалил прошлый сезон.



— Павел Дацюк есть Павел Дацюк, и этим всё сказано, — заявил «Известиям» Маркин. — И в матче с «Ак Барсом» он в очередной раз доказал свой высокий уровень. Но меня больше радует, как заиграл Илья Ковальчук. Приезд Дацюка очень сильно повлиял на него. Как говорится, для мастера нужны мастеровитые партеры. Конфликт, который случился у Ковальчука в СКА в прошлом сезоне, только закалил Илью. На то, какой хоккей показывают Ковальчук и Дацюк, приятно смотреть. Надеюсь, что так будет и дальше. Теперь тренерам сборной России придется поломать голову из-за отсутствия Ковальчука в составе команды на Кубок мира. Это может стать огромной ошибкой.

Напомним, 17 сентября в канадском Торонто стартует Кубок мира по хоккею. В связи с этим главному тренеру СКА Олегу Знарку придется на время покинуть команду и сосредоточиться на работе в сборной. На время Кубка мира руководить петербургскими армейцами будет Петр Воробьев. Даниил Марков предположил, что это может сказаться на игре СКА.

— Думаю, что этот вопрос продумывался, — полагает Марков. — Основной турнир, по сути, начнется только в феврале, и можно сказать, что Знарка не будет незначительный период времени. Но, наверное, на данном этапе это может как-то помешать СКА продолжать показывать стабильную игру.

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