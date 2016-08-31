Шойгу проверил готовность войск к приему новой техники и вооружения

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе поездки в войска Восточного военного округа (ВВО) проверил готовность личного состава к приему и эксплуатации новых образцов вооружения и техники, которые поступают в армию.

В частности, во время инспекции Уссурийского гарнизона Шойгу заслушал доклады руководства ВВО и воинских частей о выполнении плана перевооружения подразделений, строительства объектов инфраструктуры под поступающую технику.

В июне этого года ракетное соединение гарнизона получило бригадный комплект оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М». Министру доложили, что еще ряд подразделений, вооруженных ОТРК «Искандер-М», прибудут в Уссурийск к концу 2016 года, сообщает ТАСС.



Шойгу также проверил организацию боевой подготовки и повседневной деятельности воинских подразделений.

В ведомственных довузовских учебных заведениях, которые расположены во Владивостоке и в Уссурийске, министр оценил готовность объектов учебно-материальной и социальной инфраструктуры к новому учебному году, а в штабе Тихоокеанского флота — организацию дежурства в территориальном центре управления обороной РФ.

Ранее отмечалось, что российская армия получила более 15 тыс. единиц нового и модернизированного вооружения.

