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Шойгу проверил готовность войск к приему новой техники и вооружения

Министр обороны инспектирует части Восточного военного округа

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе поездки в войска Восточного военного округа (ВВО) проверил готовность личного состава к приему и эксплуатации новых образцов вооружения и техники, которые поступают в армию.

В частности, во время инспекции Уссурийского гарнизона Шойгу заслушал доклады руководства ВВО и воинских частей о выполнении плана перевооружения подразделений, строительства объектов инфраструктуры под поступающую технику.

В июне этого года ракетное соединение гарнизона получило бригадный комплект оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М». Министру доложили, что еще ряд подразделений, вооруженных ОТРК «Искандер-М», прибудут в Уссурийск к концу 2016 года, сообщает ТАСС.

Шойгу также проверил организацию боевой подготовки и повседневной деятельности воинских подразделений.

В ведомственных довузовских учебных заведениях, которые расположены во Владивостоке и в Уссурийске, министр оценил готовность объектов учебно-материальной и социальной инфраструктуры к новому учебному году, а в штабе Тихоокеанского флота — организацию дежурства в территориальном центре управления обороной РФ.

Ранее отмечалось, что российская армия получила более 15 тыс. единиц нового и модернизированного вооружения.

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Известия // среда, 31 августа 2016 года

Шойгу проверил готовность войск к приему новой техники и вооружения

Министр обороны инспектирует части Восточного военного округа

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