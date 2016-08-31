Штайнмайер высказался за возвращение России в G8

Россия должна вернуться в G8, заявил глава Министерства иностранных дел Германии Вальтер Штайнмайер.

«Несмотря на то что конфликты в Сирии и на Украине продолжаются, мы не заинтересованы в том, чтобы исключить Россию из нашего клуба, в который входят крупнейшие экономики мира», — сказал он в интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Глава дипведомтсва отметил, что вести переговоры с Москвой «трудно».

«Но это как раз та ситуация, когда мы заинтересованы в избежание дальнейшей эскалации и восстановлении утраченного доверия», — сказал он.

По словам Штайнмайера, члены «семерки» будут готовы к переговорам с Москвой после достижения «существенного прогресса» в урегулировании конфликтов в Сирии и на востоке Украины.

Напомним, формат G8 прекратил свое существование в 2014 году, после присоединения Крыма к России. Тогда лидеры «семерки» отказались участвовать в саммите G8, который должен был пройти в Сочи. Вместо этого в бельгийском Брюсселе был проведен саммит G7, в котором участвовали Франция, Великобритания, США, Германия, Япония, Италия и Канада.