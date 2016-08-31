В Киеве заявили о необходимости восстановления отношений с Россией

Народный депутат Украины от «Оппозиционного блока», экс-губернатор Одесской области Николай Скорик выступил с заявлением о необходимости восстановления экономических отношений между Украиной и Россией. По мнению нардепа, Украина не может быть успешным государством без экономических связей с РФ. Скорик также отметил, что Европейский союз не представляет для Украины реальной экономической альтернативы.

— Я считаю что Украина, нравится нам это или не нравится, в принципе не может быть успешным государством без нормальных взаимоотношений с Российской Федерацией. Я считаю, что при всех тех сложностях и проблемах, которые на сегодняшний день существуют, этого (восстановления экономических связей. — «Известия») необходимо ожидать, учитывая географическое положение нашей страны, тесные исторические и экономические связи с Россией, — отметил нардеп, комментируя вопрос журналистов об отношениях с Россией.

Николай Скорик также скептически высказался по поводу перспектив экономического и технологического сотрудничества Украины со странами ЕС.



— Европейский союз и другие части света реальной альтернативы для нашего товарооборота на сегодняшний день, надо быть реалистами, не представляют, — заключил нардеп.