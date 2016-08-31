Работа аэропорта Франкфурта-на-Майне возобновилась

Подозрительная пассажирка, из-за которой эвакуировали аэропорт Франкфурта-на-Майне, задержана полицией. Аэропорт работает в штатном режиме.

Рейсы во Франкфурт-на-Майне из московских аэропортов Шереметьево и Домодедово выполняются по расписанию, следует из данных онлайн-табло аэропортов.

Ранее сообщалось, что крупнейший в Германии аэропорт эвакуируют из-за угрозы взрыва —во время прохождения контроля одной из пассажирок сработали рамки металлоискателей. После этого женщина скрылась.

Полиция Франкфурта объявила, что опасности больше нет.