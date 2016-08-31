Медведев призвал начать расчистку мусорных полигонов

Глава правительства Дмитрий Медведев провел уже третье за месяц заседание президиума совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Премьер призвал бороться со спекуляциями на рынке лекарств, заняться расчисткой мусорных завалов и сделать национальные заповедники доступными для граждан



В своем вступительном слове глава правительства подчеркнул, что необходимо перейти на проектный метод работы.



— Обращаю внимание на то, что мы с вами специально избрали проектный метод, а не просто разговоры о том, что нужно иметь хорошую медицину и экологию. Только на проектах нужно сконцентрировать наше внимание, и деньги туда же. Денег у нас, как известно, не много, — заявил премьер.



Он обратил внимание на то, что за последние несколько лет государство сделало существенные инвестиции в развитие системы здравоохранения. В итоге одним из важных достижений последних лет стал рост рождаемости и развитие медицинской помощи матерям и новорожденным детям.



— Опыт показывает, что ситуация в регионах качественно меняется с появлением перинатальных центров. За последние годы мы построили 29 таких центров, где даже в самых сложных ситуациях маме и ребенку обеспечена современная медицина. Строительство центров продолжается, и мы должны завершись все проекты, — сказал Дмитрий Медведев. — Медицинские возможности такого рода должны быть доступны всем жителям регионов. Не только тем, кто живет рядом. При необходимости нужно практиковать дистанционные консультации и выезды бригад для оказания помощи на месте.



Глава правительства также отметил необходимость контролировать эффективность расходования бюджетных средств при государственных закупках лекарственных препаратов. Сейчас их объем составляет порядка 300 млрд рублей, а это более трети всего рынка лекарств в стране.



— Мы хотим, чтобы на эти деньги приобретались более качественные препараты по нормальным ценам. Для этого нужно исключить возможность наживаться, играя на искусственно созданной разнице цен. Практика показывает, что, к сожалению, такая разница существует. Нужны механизмы, которые позволяют избежать большого разброса цен. В том числе между российскими и зарубежными лекарствами, — подчеркнул премьер.



В сфере экологии Дмитрий Медведев выделил три основных направления деятельности, напомнив, что согласно указу президента следующий год в России объявлен Годом экологии. В первую очередь глава правительства обратил внимание на ликвидацию мусорных полигонов и свалок промышленных отходов.



— На карте страны более 300 горячих экологических точек. Это объекты, которые представляют для окружающей среды наибольшую угрозу. В зоне их воздействия проживает более 17 млн человек. Считаю правильным начать системную расчистку. Важно выработать совместно с бизнесом и промышленностью систему мер, которая позволит впредь не накапливать эти отходы или минимизировать такое накопление, — заявил Дмитрий Медведев.



В качестве второго направления работы, Дмитрий Медведев выделил вопрос сохранения водных ресурсов. Россию можно смело назвать самым крупным обладателем запасов пресной воды в мире, однако целому ряду регионов по различным причинам воды не хватает или ее нельзя использовать.



— Это и деятельность человека и природные явления. В результате где-то происходит обмеление водоемов, где-то заболачивание. От этого страдают люди, экологическая система и экономика. Дело это сложное и дорогостоящее. У нас есть сеть серьезных гидротехнических сооружений, которая должна защищать людей от наводнений, засух и загрязнений. Их нужно приводить в порядок. Этим надо будет заниматься, — обратился к профильным министрам глава правительства.



Третьим направлением Дмитрий Медведев назвал сохранение редких животных. На сегодняшний день на территории страны действует около 13 тыс. охраняемых территорий и заповедников. По словам премьера, принципиально важно, чтобы такие территории не были резервациями, а все-таки были открыты для посещения в рамках экотуризма.



Указ о создании совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам был подписан главой государства 30 июня. Президент Владимир Путин лично возглавил новый орган, а главой президиума совета был назначен премьер-министр Дмитрий Медведев. О создании совета было объявлено на Петербургском международном форуме. По словам президента, совет должен заниматься ключевыми проектами, направленными на структурные изменения в экономике и социальной сфере страны, среди которых — повышение темпов роста экономики, производительности труда, улучшение делового климата, содействие малому и среднему бизнесу, поддержка экспорта.



Первое заседание совета состоялось в начале августа, на нем обсуждался вопрос ипотеки и арендного жилья. Второй раз президиум собирался для определения первоочередных задач в развитии системы российского образования. Темами сегодняшнего заседания стали здравоохранение и экология.

