Реформировать WADA хотят уже 17 стран

Главы 17 антидопинговых агентств призвали провести реформу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и запретить его руководителям одновременно занимать руководящие посты в других спортивных организациях, что может означать отставку действующего главы WADA Крэйга Риди с его должности в Международном олимпийском комитете (МОК). Предложение в том числе поддержали представители антидопинговых агентств Германии, Великобритании и США. «Известия» узнали мнение представителей российского спортивного сообщества об этой инициативе.

Спортивный юрист Евгений Морозов считает, что предложение 17 национальных антидопинговых комитетов лишить главу WADA Крэйга Риди должности в Международном олимпийском комитете — правильная инициатива.

— WADA — независимая организация, у которой есть свои исполнительные органы, которые принимают все ключевые решения: отстранение, назначение должностных лиц, создание специальных комиссий… Что касается конфликта интересов главы WADA Крэйга Риди (также является вице-президентом МОКа), то я всегда был сторонником того, чтобы функционеры не могли занимать две позиции в зависящих друг от друга организациях. WADA и МОК — это две разные структуры, где одна рассматривает решение другой. Поэтому они должны быть независимы друг от друга. А здесь получается, что один человек занимает ключевые посты в двух организация и его решения могут быть политизированными. Поэтому инициатива 17 антидопинговых агентств абсолютна правильная. Риди должен сделать выбор между двумя должностями, — сообщил он «Известиям».

Эту позицию также разделяет вице-президент Федерации профессионального бокса России Андрей Рябинский — по его мнению, управление серьезными спортивными вопросами не должно быть сосредоточено в одних руках: децентрализация позволит предотвратить принятие политически ангажированных решений.

— Очевидно, что уже не первый раз международные спортивные чиновники принимают несправедливые политически ангажированные решения в адрес наших спортсменов. Реструктуризация международных спортивных институтов должна работать на децентрализацию. В противном случае весь этот фарс, что происходит с нашими спортсменами, станет постоянным. Нельзя концентрировать управление серьезными спортивными вопросами в одних руках. На месте России при изменении политической конъюнктуры может оказаться любая другая страна. И именно этот факт и беспокоит всех, — заключил эксперт.

Под документом, принятом на саммите в Копенгагене, поставили свои подписи главы антидопинговых агентств Австралии, Австрии, Канады, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Японии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции, Сингапура, Швейцарии, Великобритании и США. Однако каковы дальнейшие перспективы этого документа и будет ли он реализован, пока неясно.

