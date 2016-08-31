Песков о заморозке накопительной пенсии: это вопрос к правительству

Решение об очередной заморозке накопительной части пенсии относится к компетенции правительства. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать это решение кабмина.

«Этот вопрос нужно адресовать правительству, это решение правительства», — сообщил Песков.

Напомним, вице-премьер правительства Ольга Голодец в среду сообщила, что накопительная часть пенсий в 2017 году вновь будет заморожена. По ее словам, трансферт Пенсионному фонду на накопительную часть пенсии не закладывается в проект бюджета. Ранее о продлении заморозки еще на год предупреждал глава Минтруда РФ Максим Топилин.

Накопительная часть пенсии — это ежемесячная пожизненная выплата пенсионных накоплений, которые сформированы за счет страховых взносов работодателей и дохода от их инвестирования. Она не формируется в России начиная с 2014 года, решение о заморозке принимается каждый год.

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