Новости, деловые новости - Известия
Среда,
31 августа
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Песков: встреча «нормандской четверки» на G20 не планируется

Пресс-секретарь президента России отметил, что сам формат будет сохранен

Встреча «нормандской четверки» не запланирована на саммите G20. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече с журналистами в среду.

«В настоящий момент такой встречи нет в планах, есть отдельная встреча с президентом Франции Франсуа Олландом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, контакты продолжаются, по-прежнему все соответствующие страны акцентируют безальтернативность минских договоренностей для достижения урегулирования этого конфликта», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что «нормандский формат» продолжает существовать, но на этот раз такой встречи не будет.

Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков заявил, что встреча Владимира Путина и президента Франции Франсуа Олландом состоится в Китае 4 сентября. С канцлером ФРГ Ангелой Меркель президент России встретится 5 сентября.

«Группа двадцати» (G20) — ведущий форум для обсуждения вопросов глобального экономического и финансового сотрудничества. G20 объединяет крупнейшие развитые и развивающиеся экономики мира, на долю которых приходится около 85% мирового ВВП. В 2013 году председательство в G20 осуществляла Россия, в 2014 году ее сменила Австралия, в 2015 году эта функция перешла к Турции. Саммит G20 2016 года пройдет 4–5 сентября в китайском городе Ханчжоу.

Читайте также:

Путин проведет марафон международных встреч

Написать комментарий
Известия // среда, 31 августа 2016 года

Песков: встреча «нормандской четверки» на G20 не планируется

Пресс-секретарь президента России отметил, что сам формат будет сохранен

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Виктор Пироженко

аналитик

Все мнения

Мнение

Сергей Михеев

политолог

Все мнения

Мнение

Аджар Куртов

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке