Песков: встреча «нормандской четверки» на G20 не планируется

Встреча «нормандской четверки» не запланирована на саммите G20. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече с журналистами в среду.

«В настоящий момент такой встречи нет в планах, есть отдельная встреча с президентом Франции Франсуа Олландом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, контакты продолжаются, по-прежнему все соответствующие страны акцентируют безальтернативность минских договоренностей для достижения урегулирования этого конфликта», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что «нормандский формат» продолжает существовать, но на этот раз такой встречи не будет.

Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков заявил, что встреча Владимира Путина и президента Франции Франсуа Олландом состоится в Китае 4 сентября. С канцлером ФРГ Ангелой Меркель президент России встретится 5 сентября.

«Группа двадцати» (G20) — ведущий форум для обсуждения вопросов глобального экономического и финансового сотрудничества. G20 объединяет крупнейшие развитые и развивающиеся экономики мира, на долю которых приходится около 85% мирового ВВП. В 2013 году председательство в G20 осуществляла Россия, в 2014 году ее сменила Австралия, в 2015 году эта функция перешла к Турции. Саммит G20 2016 года пройдет 4–5 сентября в китайском городе Ханчжоу.

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