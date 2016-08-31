Сергей Миронов: «Меня задерживали по запросу Интерпола»

Задержанный в Армении по запросу США россиянин Сергей Миронов вместе со своей женой Юлией утром 31 августа прилетел в Москву. Американские власти подозревают Миронова в незаконной передаче военных технологий и отмывании денег (в документах фигурирует сумма $50 тыс.). В первом интервью по приезде в Москву Сергей и его супруга рассказали «Известиям» о том, как они провели три дня в Ереване и что намереваются делать дальше.

— Что произошло за три дня, которые вы провели в следственном изоляторе? При каких обстоятельствах вас задержали?

С.М.: У меня ничего интересного не происходило, потому что меня задержали и отвезли на три дня «отдыхать». Всё самое интересное происходило у жены, которая в эти три дня организовывала спасательную операцию по доставке мужа назад в Москву. У меня всё довольно банально для таких процедур: остановили на паспортном контроле, попросили подождать, спустя пару часов сказали, что на меня есть запрос из Интерпола с требованием ареста. После этого отвезли в полицейский участок, оформили все документы и до суда отвезли в СИЗО. Как я уже говорил, относились ко мне довольно уважительно, армянские правоохранительные органы делали всё, что должны были делать, проявляя при этом свои положительные качества.

— Вам сказали, что вас задержали по запросу Интерпола? Но в российской базе Интерпола вас нет...

С.М.: Я тоже не знаю, как это вышло, — мне и друзья рассказывали, что в базе меня нет. Но это уже их дела. Я далек от того, чтобы знать, кто туда попадает и каким образом, где я должен высвечиваться, а где нет. Надеюсь, российские органы разберутся, почему так вышло, но мне показывали распечатку запроса из Интерпола, я видел его лично. Почему меня нет в российской базе, но я есть в базах Армении и США, — это точно вопрос не ко мне.

— Ваш адвокат Карен Нерсисян уже рассказывал, в чем подозревают вас американские власти. Расскажите подробнее, какой именно был заказ и какой товар в итоге пришел?

— В итоге не пришло ничего, это был обычный охотничий прибор ночного видения. Если честно, я даже не помню, когда точно это произошло. Но, судя по документам, это был конец 2013 года.

— Вы делали заказ практически три года назад. Почему вас задержали только сейчас? Вы выезжали за границу за это время?

— К сожалению, точной даты заказа я не помню, это было давно. Но за это время мы были за границей много раз — и в Европу ездили, и в Индию. Собственно, я даже в Штаты летал.

— Но обвинение основано именно на том заказе трехгодичной давности?

— По документам — да.

— Это может быть связано с вашей работой?

— Не думаю. Компания, в которой я работаю, занимается разработкой программного обеспечения видеонаблюдения. Этим вопросом сейчас занимаются правоохранительные службы, и только они могут сказать, связано ли произошедшее с моей профессиональной деятельностью. Подробнее о том, чем конкретно я занимаюсь, я рассказывать не могу — у меня есть свои обязательства.

— Что вы намереваетесь предпринять дальше?

— Если говорить о каких-то глобальных вещах, связанных именно с этим вопросом, то хотелось бы, конечно, с помощью адвокатов разобраться в причинах и очистить свое имя, чтобы в дальнейшем спокойно путешествовать по миру.



— Юлия, Сергей говорит, что вы плотно занимались его освобождением. Расскажите, что случилось в аэропорту и какие действия вы предприняли, для того чтобы сегодня быть в Москве вместе с мужем?

Ю.М.: Если честно, первый день я была в абсолютном шоке — даже не знала, как действовать. Ты живешь обычной жизнью — никогда не общалась ни с юристами, ни с адвокатами, не сталкивалась с судами. А здесь ты одна, в чужой стране, и что делать, непонятно. Когда я пришла в себя, уже наступил следующий день, суббота — я поняла, что надо что-то делать. Связалась с российским посольством, они оперативно отреагировали, консул сразу смог встретиться с Сергеем, обсудить ситуацию и как-то действовать дальше. В этот же день подключились адвокаты. Благодаря всем этим людям такой хороший результат и получился.

— Результат действительно оказался неожиданным для всех. Документы с обвинениями вы так и не видели?

— Нет, когда Сергея задержали, я вообще подумала, что это какая-то ошибка. Может, однофамилец или еще что-то. В первый раз такое было, чтобы в аэропорту задерживали и проверяли. Думала, что его скоро выпустят, поэтому и не стала обращаться в посольство, не знала, что нужно это делать сразу. Поэтому хочу, чтобы все знали — на случай, если кто-то столкнется с подобной ситуацией: в посольство нужно обращаться сразу же, на таможне, не ждать ничего. Без разницы, выходные или ночь — нужно звонить по «горячей линии» и сразу заявлять о случившемся.

— По вашему мнению, почему Сергей попал в поле зрения американских властей и почему они запросили его экстрадицию?

— Я не знаю, но получается, что абсолютно любой человек может попасть под их прицел. Мы все заказываем товары через интернет — можно заказать нижнее белье Victoria’s Secret и тоже стать мишенью американских властей. В данном случае произошло просто какое-то нелепое стечение обстоятельств. Это лишь показывает всю абсурдность ситуации.

— Сергей говорит, что видел запрос от Интерпола. Одновременно с этим в российской базе Интерпола его нет. Вы видели этот документ?

— Я ничего не видела, всё знаю с чьих-то слов. Меня и в зал суда не пустили, хотя я туда рвалась, билась, плакала. Было закрытое заседание — по закону Армении такие вещи решаются на закрытом заседании. Я надеялась, что буду выступать как свидетель или как член семьи, зашла туда вместе с журналистами, уже когда объявляли решение суда. Для меня это был самый большой момент счастья в жизни.

— Ваш муж рассказывает, что раньше ездил в США. Может, его задержание как-то связано с этим?

— Не думаю. Он ездил туда по работе — это обычная практика, как повышение квалификации, он там был с другими ребятами-программистами из разных компаний.

— Что вы намереваетесь делать сейчас?

— Риск, что Сергея могут задержать где-то еще, остается. Поэтому наша задача сейчас прояснить ситуацию, собрать всю информацию, разобраться, чтобы мы чувствовали себя в безопасности.