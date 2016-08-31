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Украина продлила антироссийские санкции

Список дополнен 250 физическими и 46 юридическими лицами

Кабмин Украины продлил санкции против 388 физических и 105 юридических лиц из России. Список дополнен еще 250 людьми и 46 организациями. Об этом заявил на пресс-конференции в Киеве первый вице-премьер, министр экономики Украины Степан Кубив.

«Распоряжением мы единогласно продлили персональные санкции», — цитирует его «РИА Новости».

Киев ввел санкции в отношении российских компаний и физических лиц в сентябре 2015 года. В санкционном списке оказались чиновники, политики, руководители предприятий и некоторые жители Донбасса.

В июле текущего года Украина запретила деятельность 243 российских компаний на своей территории, в связи с тем что они сотрудничают с предприятиями на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.

Россия в начале этого года ввела эмбарго на поставки некоторых товаров с Украины. Это было обусловлено вхождением Киева в европейскую зону свободной торговли.

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Известия // среда, 31 августа 2016 года

Украина продлила антироссийские санкции

Список дополнен 250 физическими и 46 юридическими лицами

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