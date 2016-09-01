Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
1 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Культура   |     |   написать авторам

Яна Троянова: «В старости я непременно буду «Раневской с папироской»

Актриса артхауса — о том, как жизненные наблюдения помогают играть в зрительском кино

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

С 5 сентября на телеэкранах — премьера комедийного сериала «Ольга» режиссеров Алексея Нужного и Игоря Волошина (ТНТ). Редкий случай: 20 отснятых серий еще не вышли в свет, а создатели уже взялись за второй сезон. Главную героиню — современную женщину-разведенку с трудной судьбой — сыграла Яна Троянова. С актрисой встретилась корреспондент «Известий».

— Кажется, что сценарий писали именно для вас…

— Есть такое ощущение. Я воспитана матерью-одиночкой. У нее были подруги, находившиеся в подобной ситуации. Мне всё это пригодилось для образа. Вообще мама – моя муза, я многое от нее беру и в фильмы вставляю — черты характера, разные ситуации. Она получала пособие как мать-одиночка, а мне это казалось унизительным, я просила ее: «Не бери эти деньги. Противно!» Но мама говорила: «Дают — бери!» Я люблю таких женщин, на них настроена в этом сериале. Хочу затащить в него женщин «за 40». После 40 и вправду всё только начинается.

Фото предоставлено телеканалом ТНТ

​​​​​​​

К сериалу готовились долго — был большой кастинг в Москве, искали Ольгу. Мне прислали текст, на котором сверху было написано: «Мы понимаем, что вам это неинтересно…» Решили, что я с претензиями, из артхауса. Но почему? Я давно подсела на сериалы — американские, британские, люблю брать их с собой в дорогу, дома смотрю...

Пошла знакомиться с авторами. Хорошие мужики оказались, поняла, что им можно доверять. И дальше всё происходило само собой. Шел процесс, мы делились жизненными историями, тексты писали уже под меня. Мне везет: я работаю с режиссерами, когда именно под меня пишут. Это очень правильно.

— Вы — муза Василия Сигарева, снимались во всех его фильмах. У него не было творческой ревности, когда вы согласились на эту работу?

— «Ольга» оказалась моим материалом. Я почувствовала, что сегодня в России в мои 43 года в нем должна сняться я. Поделилась с Сигаревым: «Вася, мне кажется, что сейчас мне нужно идти в сериал. Я чувствую, как сделать эту роль. Пришел возраст…» «Иди и делай, если так чувствуешь», — сказал он. Это было по-мужски и по-дружески, без ревности.

Фото предоставлено телеканалом ТНТ

Сигарев посмотрел первые четыре серии на показе в Москве. Сначала мне было страшно на него смотреть: лицо очень серьезное. А потом он стал хохотать. И всё, я выдохнула. Потому что он — мой самый главный критик и зритель.

— Чем Сигарев сейчас занимается?

— Готовится к съемкам фильма. Жанр серьезный — зомби-апокалипсис, ужасы.

— Вам разрешали импровизировать на площадке?

— В первом сезоне мы все импровизировали. Сейчас я отказалась от этого, иду четко по тексту и понимаю, что глубже работаю. Иногда импровизация на площадке — враг. Съемки — это уже не творчество, а работа. Творчество было, когда писали сценарий, когда актеры спорили со сценаристами, режиссерами. Бывало, я ревела в кабинете... У Сигарева нет импровизаций, и правильно. Всё прописано, текст выучили, ни слова не даст поправить, ты идешь и проживаешь.

— Какие сложности были во время съемок?

— Я очень тяжело приходила в комедию. Пока не нашла хороший референс. Моя подруга детства Наташа одна воспитывает двоих детей. Я специально летала к ней в Екатеринбург, чтобы пообщаться. А когда мне не хватало ее для роли, звонила ей из Москвы и расспрашивала: «А что дочь делает? Родила?» Впитывала и удивлялась: надо же, мы снимаем сериал, а она живет так — один в один. Я фотографировала ее, а потом показывала костюмерам: смотрите, она так же одевается, как вы меня одели... Надо было собирать семейное, русское.

— Ваша героиня мечтает о поездке в Турцию. А где вы отдыхаете?

— Люблю Англию, Европу. Никогда не отдыхаю в Турции, Египте — «овощной отдых» не для меня. Предпочитаю горы, отдых поактивнее. Я жила во Владивостоке, на океане, у меня вкус хороший. (Смеется).

— Вам говорили, что вы похожи на актрису Любовь Полищук?

— Не раз. У нас, видимо, есть что-то общее. В 16 лет я была «вылитая Любовь Полищук». И когда пришла показываться в театр, то услышала: «Жаль, Яночка, но у нас уже есть Любовь Полищук…». Кстати, я ее очень люблю, но ей просто не повезло на режиссера.

— С вашим железным стержнем в характере в будущем хорошо бы Вассу Железнову сыграть…

— Правильно! Надо где-то использовать свой стержень. Я-то его знаю, а надо, чтобы зрители узнали. В предыдущих моих ролях он был неяркий, не было там такой задачи. Есть роль совсем без стержня — Ленка Шабадинова из Малой Ляли («Страна ОЗ» режиссера Василия Сигарева. — «Известия»). А в «Ольге» должна быть баба со стержнем, на ней все держится: дети-школьники, отец-алкоголик, сестра непутевая.

У меня еще в детстве была мечта попробовать множество разных характеров. А в старости я непременно буду «Раневской с папироской» — после Вассы Железновой уже. Я эту силу буду всегда в кино приносить.

Кстати, журналисты замучили меня вопросом: «Вам не надоело, что ваш характер постоянно используют?» Слушайте, характер либо есть, либо нет. Почему его не использовать? Он востребован. Я всегда знала, что однажды приду в народное кино и своему зрителю отдам всё, что имею. Выдавала характер «порционно», сейчас он будет проявляться ярче. Однажды я дошурую до Вассы, даст Бог!

Справка «Известий»

Яна Троянова родилась в Свердловске, окончила философский факультет Уральского государственного университета. Училась в Екатеринбургском театральном институте, работала в театрах «Театрон» и «Коляда-театр». В 2009 году на фестивале «Кинотавр» получила приз за лучшую женскую роль в фильме Василия Сигарева «Волчок», в 2012-м — призы «Кинотавра», фестивалей в Котбусе и Онфлере за лучшую женскую роль в фильме Авдотьи Смирновой «Кококо». В ее фильмографии — картины «Жить», «Небесные жены луговых мари», «Страна ОЗ» и др.

Написать комментарий
Известия // четверг, 1 сентября 2016 года

Яна Троянова: «В старости я непременно буду «Раневской с папироской»

Яна Троянова: «В старости я непременно буду «Раневской с папироской»Актриса артхауса — о том, как жизненные наблюдения помогают играть в зрительском кино

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Интервью

Сергей Шнуров

предводитель группировки «Ленинград»

Все интервью

Интервью

Ренат Давлетьяров

продюсер, кинорежиссер, сценарист 

Все интервью

Интервью

Владимир Епифанцев

актер

Все интервью

Интервью

Максим Аверин

заслуженный артист России

Все интервью

Интервью

Ирина Мазуркевич

народная артистка России

Все интервью
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке