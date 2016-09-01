Яна Троянова: «В старости я непременно буду «Раневской с папироской»

С 5 сентября на телеэкранах — премьера комедийного сериала «Ольга» режиссеров Алексея Нужного и Игоря Волошина (ТНТ). Редкий случай: 20 отснятых серий еще не вышли в свет, а создатели уже взялись за второй сезон. Главную героиню — современную женщину-разведенку с трудной судьбой — сыграла Яна Троянова. С актрисой встретилась корреспондент «Известий».

— Кажется, что сценарий писали именно для вас…

— Есть такое ощущение. Я воспитана матерью-одиночкой. У нее были подруги, находившиеся в подобной ситуации. Мне всё это пригодилось для образа. Вообще мама – моя муза, я многое от нее беру и в фильмы вставляю — черты характера, разные ситуации. Она получала пособие как мать-одиночка, а мне это казалось унизительным, я просила ее: «Не бери эти деньги. Противно!» Но мама говорила: «Дают — бери!» Я люблю таких женщин, на них настроена в этом сериале. Хочу затащить в него женщин «за 40». После 40 и вправду всё только начинается.

Фото предоставлено телеканалом ТНТ

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К сериалу готовились долго — был большой кастинг в Москве, искали Ольгу. Мне прислали текст, на котором сверху было написано: «Мы понимаем, что вам это неинтересно…» Решили, что я с претензиями, из артхауса. Но почему? Я давно подсела на сериалы — американские, британские, люблю брать их с собой в дорогу, дома смотрю...



Пошла знакомиться с авторами. Хорошие мужики оказались, поняла, что им можно доверять. И дальше всё происходило само собой. Шел процесс, мы делились жизненными историями, тексты писали уже под меня. Мне везет: я работаю с режиссерами, когда именно под меня пишут. Это очень правильно.

— Вы — муза Василия Сигарева, снимались во всех его фильмах. У него не было творческой ревности, когда вы согласились на эту работу?

— «Ольга» оказалась моим материалом. Я почувствовала, что сегодня в России в мои 43 года в нем должна сняться я. Поделилась с Сигаревым: «Вася, мне кажется, что сейчас мне нужно идти в сериал. Я чувствую, как сделать эту роль. Пришел возраст…» «Иди и делай, если так чувствуешь», — сказал он. Это было по-мужски и по-дружески, без ревности.

Фото предоставлено телеканалом ТНТ

Сигарев посмотрел первые четыре серии на показе в Москве. Сначала мне было страшно на него смотреть: лицо очень серьезное. А потом он стал хохотать. И всё, я выдохнула. Потому что он — мой самый главный критик и зритель.

— Чем Сигарев сейчас занимается?

— Готовится к съемкам фильма. Жанр серьезный — зомби-апокалипсис, ужасы.

— Вам разрешали импровизировать на площадке?

— В первом сезоне мы все импровизировали. Сейчас я отказалась от этого, иду четко по тексту и понимаю, что глубже работаю. Иногда импровизация на площадке — враг. Съемки — это уже не творчество, а работа. Творчество было, когда писали сценарий, когда актеры спорили со сценаристами, режиссерами. Бывало, я ревела в кабинете... У Сигарева нет импровизаций, и правильно. Всё прописано, текст выучили, ни слова не даст поправить, ты идешь и проживаешь.

— Какие сложности были во время съемок?

— Я очень тяжело приходила в комедию. Пока не нашла хороший референс. Моя подруга детства Наташа одна воспитывает двоих детей. Я специально летала к ней в Екатеринбург, чтобы пообщаться. А когда мне не хватало ее для роли, звонила ей из Москвы и расспрашивала: «А что дочь делает? Родила?» Впитывала и удивлялась: надо же, мы снимаем сериал, а она живет так — один в один. Я фотографировала ее, а потом показывала костюмерам: смотрите, она так же одевается, как вы меня одели... Надо было собирать семейное, русское.

— Ваша героиня мечтает о поездке в Турцию. А где вы отдыхаете?

— Люблю Англию, Европу. Никогда не отдыхаю в Турции, Египте — «овощной отдых» не для меня. Предпочитаю горы, отдых поактивнее. Я жила во Владивостоке, на океане, у меня вкус хороший. (Смеется).

— Вам говорили, что вы похожи на актрису Любовь Полищук?

— Не раз. У нас, видимо, есть что-то общее. В 16 лет я была «вылитая Любовь Полищук». И когда пришла показываться в театр, то услышала: «Жаль, Яночка, но у нас уже есть Любовь Полищук…». Кстати, я ее очень люблю, но ей просто не повезло на режиссера.

— С вашим железным стержнем в характере в будущем хорошо бы Вассу Железнову сыграть…

— Правильно! Надо где-то использовать свой стержень. Я-то его знаю, а надо, чтобы зрители узнали. В предыдущих моих ролях он был неяркий, не было там такой задачи. Есть роль совсем без стержня — Ленка Шабадинова из Малой Ляли («Страна ОЗ» режиссера Василия Сигарева. — «Известия»). А в «Ольге» должна быть баба со стержнем, на ней все держится: дети-школьники, отец-алкоголик, сестра непутевая.

У меня еще в детстве была мечта попробовать множество разных характеров. А в старости я непременно буду «Раневской с папироской» — после Вассы Железновой уже. Я эту силу буду всегда в кино приносить.



Кстати, журналисты замучили меня вопросом: «Вам не надоело, что ваш характер постоянно используют?» Слушайте, характер либо есть, либо нет. Почему его не использовать? Он востребован. Я всегда знала, что однажды приду в народное кино и своему зрителю отдам всё, что имею. Выдавала характер «порционно», сейчас он будет проявляться ярче. Однажды я дошурую до Вассы, даст Бог!



Справка «Известий»

Яна Троянова родилась в Свердловске, окончила философский факультет Уральского государственного университета. Училась в Екатеринбургском театральном институте, работала в театрах «Театрон» и «Коляда-театр». В 2009 году на фестивале «Кинотавр» получила приз за лучшую женскую роль в фильме Василия Сигарева «Волчок», в 2012-м — призы «Кинотавра», фестивалей в Котбусе и Онфлере за лучшую женскую роль в фильме Авдотьи Смирновой «Кококо». В ее фильмографии — картины «Жить», «Небесные жены луговых мари», «Страна ОЗ» и др.