Шлеменко: «Хочу вернуть чемпионский пояс Bellator»

21 октября в Мемфисе в рамках турнира бойцовской организации Bellator состоится бой между россиянином Александром Шлеменко (53-9 ММА, 11-3 Bellator) и американцем Кендаллом Гроувом.

Шлеменко в течение года не проводил бои в США из-за трехлетней дисквалификации, наложенной на него бойцовской организацией за применение допинга. В марте 2015 года стало известно, что в допинг-пробе Шлеменко обнаружен повышенный уровень тестостерона. В июле американский суд сократил дисквалификацию Шлеменко до девяти месяцев, удовлетворив иск нашего спортсмена. Суд признал, что Александр мог быть дисквалифицирован лишь до 28 февраля текущего года, то есть до срока окончания действия его лицензии на выступления в рамках турниров компании Bellator.



В интервью «Известиям» российский боец ММА признался, что рад возможности вновь вернуться на ринг и готов к повышенному вниманию к своей персоне со стороны допинг-офицеров.

— Вы больше года не проводили поединки в рамках американских турниров по боям без правил. Довольны возможностью вновь проявить себя на столь высоком уровне?

— Конечно, я очень рад, что смог вновь вернуться на ринг. Всё это время я продолжал тренироваться и держать себя в форме. Провел два поединка против Вячеслава Василевского в рамках российского промоушена М-1 (в обоих боях Шлеменко одержал победу. — «Известия»). Надеюсь, возвращение в Bellator сложится для меня удачно и я смогу показать хороший результат.

— Что вы думаете по поводу вашего соперника Кендалла Гроува?

— Он очень высокий, под 2 м ростом. У него длинные руки и ноги, что позволит ему держать дистанцию. Однако я знаю, что он предпочитает вести бой в партере. Стойку считаю его слабой стороной. Буду пытаться одержать победу нокаутом, но никогда не знаешь, как будет складываться поединок. С предыдущим оппонентом Вячеславом Василевским я тоже планировал провести бой в стойке, но в итоге одержал победу удушающим приемом.

— Есть планы бороться за чемпионский пояс организации?

— Пока рано об этом думать. Конечно, хотелось бы вновь стать чемпионом Bellator, хотелось бы показать достойный результат. Но в первую очередь я смотрю только на предстоящий поединок. Я уже был чемпионом Bellator и знаю, каково это. Так что я хочу вернуть свой пояс.

— Не опасаетесь, что после дисквалификации к вам будет повышенное внимание со стороны допинг-офицеров?

— Это даже не опасения. Моему менеджеру уже прямо сказали, что за мной будут пристально следить. Как именно это будет происходить, я не знаю. Знаю лишь, что точно будет несколько проверок. Но мне нечего бояться. Да, в свое время я допустил ошибки с выбором питания, но в этот раз такого не повторится. Я хотел бы, чтобы проверки на допинг были адекватными. Я прибуду в США за три недели до боя — надо пройти акклиматизацию перед поединком. Вот тогда и начнутся все эти допинг-контроли. Хотелось бы, чтобы они не были в пять утра или в час ночи. Но не исключаю и такого — я еду биться в другую страну с местным бойцом. Боюсь, что на фоне последних политических событий отношение ко мне может быть предвзятым.



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