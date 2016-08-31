Захарова обвинила США в глобальной охоте на граждан России

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала задержание по запросу США россиянина Сергея Миронова в Армении частью глобальной кампании Вашингтона по охоте на граждан России в третьих странах.



Напомним, что гражданин России Сергей Миронов, ранее задержанный в Армении по запросу США, но отпущенный местным судом, прилетел из Еревана в Москву.



Соединенные Штаты Америки хотят добиться экстрадиции гражданина России Сергея Миронова из-за попытки приобретения им охотничьего прибора ночного видения. Об этом заявил адвокат россиянина Карен Нерсисян.

