Захарова обвинила США в глобальной охоте на граждан России

Так официальный представитель МИД РФ прокомментировала задержание россиянина Сергея Миронова в Ереване по запросу Соединенных Штатов
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала задержание по запросу США россиянина Сергея Миронова в Армении частью глобальной кампании Вашингтона по охоте на граждан России в третьих странах.
Напомним, что гражданин России Сергей Миронов, ранее задержанный в Армении по запросу США, но отпущенный местным судом, прилетел из Еревана в Москву.
Соединенные Штаты Америки хотят добиться экстрадиции гражданина России Сергея Миронова из-за попытки приобретения им охотничьего прибора ночного видения. Об этом заявил адвокат россиянина Карен Нерсисян.
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