Кравчук предложил начать переговоры России и Украины по Донбассу

Москва и Киев должны провести переговоры по урегулировании ситуации в Донбассе без посредников, считает первый президент Украины Леонид Кравчук.

«Давайте создадим рабочую группу. Возьмем 10 вопросов, 10 вопросов для рассмотрения, и начнем друг за другом рассматривать. Когда люди говорят, пушки молчат. Но это надо договориться, это не означает, что прекращают действовать санкции, что мы уже начали договариваться. Они прекратятся тогда, когда мы договоримся», — сказал он в эфире «5 канала».

Кравчук выразил мнение, что минские соглашения не являются «действенным механизмом урегулирования ситуации в регионе».

Ранее в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможность переговоров России и Украины по Донбассу зависит от того, какие конкретно вопросы могли бы быть на них затронуты. По словам представителя Кремля, если речь идет о минских соглашениях — то обеспечивать их выполнение должен именно Киев и Донбасс.

В Москве не раз заявляли, что Россия не является стороной внутри украинского конфликта и не имеет отношения к событиям на юго-востоке страны. Как ранее заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия не является субъектом минских соглашений по Украине и может только оказывать давление на конфликтующие стороны.