МИД: Москва призывает Анкару согласовывать военные действия с Дамаском

Россия призывает Турцию согласовывать военную операцию в Сирии с властями этой страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Москва внимательно отслеживает действия Вооруженных сил Турции на севере Сирии.

«Безусловно, разделяем стремление Турецкой Республики вести борьбу с международным злом в лице «Исламского государства» (ИГИЛ, запрещена в РФ), хотели бы вновь при этом обратить внимание на необходимость следовать международному праву и любые военные действия на территории суверенного государства согласовывать с законным правительством этой страны», – сказала Захарова.

Официальный представитель МИД добавила, что Москва надеется на применение в других районах Сирии положительного опыта города Дарайа, где на прошлой неделе сирийская армия и представители умеренной оппозиции достигли соглашения, по которому из города были вывезены четыре тыс. мирных граждан, включая семьи боевиков, а также 700 террористов с оружием.

Армия Турции на прошлой неделе начала операцию против ИГИЛ в городе Джараблус на севере Сирии с участием сирийской оппозиции и ВВС международной коалиции. Сирийские власти назвали действия Турции нарушением суверенитета.

30 августа Турция нанесла массивный артиллерийский удар в районе Джараблуса.