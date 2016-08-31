В Москве пройдут консультации ОБСЕ по Карабаху

Минская группа по урегулированию конфликта в НКР рассмотрит реализацию договоренностей
Консультации сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху (НКР) пройдут 8 сентября в Москве.
Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, будут обсуждаться актуальные вопросы нагорнокарабахского урегулирования, особое внимание предполагается уделить ходу реализации договоренностей, достигнутых на саммитах по этой теме в Вене и Санкт-Петербурге.
Основная цель этого мероприятия — координация усилий трех стран по урегулированию в Нагорном Карабахе, сообщает ТАСС.
Напомним, резкое обострение ситуации в зоне карабахского конфликта произошло весной этого года. Минобороны Азербайджана заявило об обстрелах со стороны Армении, при этом армянское военное ведомство сообщило о «наступательных действиях» с азербайджанской стороны.
Позже обе стороны договорились о мирном урегулировании конфликта.
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