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В Москве пройдут консультации ОБСЕ по Карабаху

Минская группа по урегулированию конфликта в НКР рассмотрит реализацию договоренностей

Консультации сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху (НКР) пройдут 8 сентября в Москве.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, будут обсуждаться актуальные вопросы нагорнокарабахского урегулирования, особое внимание предполагается уделить ходу реализации договоренностей, достигнутых на саммитах по этой теме в Вене и Санкт-Петербурге.

Основная цель этого мероприятия — координация усилий трех стран по урегулированию в Нагорном Карабахе, сообщает ТАСС.

Напомним, резкое обострение ситуации в зоне карабахского конфликта произошло весной этого года. Минобороны Азербайджана заявило об обстрелах со стороны Армении, при этом армянское военное ведомство сообщило о «наступательных действиях» с азербайджанской стороны.

Позже обе стороны договорились о мирном урегулировании конфликта.

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Известия // среда, 31 августа 2016 года

В Москве пройдут консультации ОБСЕ по Карабаху

Минская группа по урегулированию конфликта в НКР рассмотрит реализацию договоренностей

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