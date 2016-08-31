23 пассажира американской авиакомпании пострадали из-за турбулентности

12 человек, в том числе трое детей и два члена экипажа, были госпитализированы
Пассажирский лайнер авиакомпании United Airlines, который совершал рейс из американского города Хьюстона в Лондон, попал в зону турбулентности и был вынужден экстренно приземлиться в ирландском аэропорту Шаннон. В результате ЧП пострадало 23 пассажира.
Как сообщает Daily Mail, инцидент произошел в 300 милях (480 км) к юго-западу от Ирландии. На борту Boeing 767-300 находились 207 пассажиров и 13 членов экипажа.
Он приземлился в 4.55 утра поместному времени. 12 человек, в том числе трое детей и два члена экипажа, были доставлены в больницу. Остальным оказали помощь прямо в терминале аэропорта.
Предполагается, что некоторые из пострадавших пассажиров не были пристегнуты ремнями безопасности, поэтому они получили ушибы и травмы.
Пресс-служба авиакомпании выразила поддержку своим клиентам и экипажу лайнера.
В июне на рейсе авиакомпании Air China из Франкфурта-на-Майне в Шанхай произошел похожий случай. Тогда 17 пассажиров получили травмы из-за турбулентности во время полета.
Турбулентность — это разнонаправленные вихревые потоки, которые вызывают колебание самолета.
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