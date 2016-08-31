Новости, деловые новости - Известия
Среда,
31 августа
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

23 пассажира американской авиакомпании пострадали из-за турбулентности

12 человек, в том числе трое детей и два члена экипажа, были госпитализированы

Пассажирский лайнер авиакомпании United Airlines, который совершал рейс из американского города Хьюстона в Лондон, попал в зону турбулентности и был вынужден экстренно приземлиться в ирландском аэропорту Шаннон. В результате ЧП пострадало 23 пассажира.

Как сообщает Daily Mail, инцидент произошел в 300 милях (480 км) к юго-западу от Ирландии. На борту Boeing 767-300 находились 207 пассажиров и 13 членов экипажа.

Он приземлился в 4.55 утра поместному времени. 12 человек, в том числе трое детей и два члена экипажа, были доставлены в больницу. Остальным оказали помощь прямо в терминале аэропорта. 

Предполагается, что некоторые из пострадавших пассажиров не были пристегнуты ремнями безопасности, поэтому они получили ушибы и травмы.

Пресс-служба авиакомпании выразила поддержку своим клиентам и экипажу лайнера.

В июне на рейсе авиакомпании Air China из Франкфурта-на-Майне в Шанхай произошел похожий случай. Тогда 17 пассажиров получили травмы из-за турбулентности во время полета.

Турбулентность — это разнонаправленные вихревые потоки, которые вызывают колебание самолета. 

Написать комментарий
Известия // среда, 31 августа 2016 года

23 пассажира американской авиакомпании пострадали из-за турбулентности

12 человек, в том числе трое детей и два члена экипажа, были госпитализированы

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке