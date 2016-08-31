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Задержанный в Ереване россиянин Миронов рассказал об «отдыхе» в СИЗО

В эксклюзивном интервью «Известиям» он сообщил, что армянские полицейские относились к нему уважительно

Вернувшийся 31 августа в Москву россиянин Сергей Миронов, который задерживался по запросу США в Армении, заявил, что в ереванском СИЗО к нему относились уважительно.

«Армянские правоохранительные органы делали всё, что должны были делать, проявляя при этом свои положительные качества», — сказал Миронов в эксклюзивном интервью газете «Известия».

При этом он отметил, что ничего интересного за три дня, что он провели в следственном изоляторе Еревана, не происходило.

«Меня задержали и отвезли на три дня «отдыхать», — сказал россиянин.

Миронов подчеркнул, что «всё самое интересное» происходило у его супруги, которая в эти три дня организовывала спасательную операцию по доставке мужа назад в Москву.

Полную версию эксклюзивного интервью читайте по ссылке:

Сергей Миронов: «Меня задерживали по запросу Интерпола»

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Известия // среда, 31 августа 2016 года

Задержанный в Ереване россиянин Миронов рассказал об «отдыхе» в СИЗО

В эксклюзивном интервью «Известиям» он сообщил, что армянские полицейские относились к нему уважительно

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