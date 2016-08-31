Мамиашвили принес извинения борцу Тражуковой

Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили принес извинения борцу сборной РФ Инне Тражуковой.

«Я уже говорил на пресс-конференции и в интервью СМИ, что готов извиниться перед Инной Тражуковой. Об этом читала вся страна. Считаю необходимым еще раз сказать об этом, принести Инне свои извинения», — приводит его слова официальный сайт спортивной организации.

По словам Михаила Мамиашвили, инцидент в Рио-де-Жанейро был вызван напряжением и нервозностью, которая всегда сопутствует таким значимым мероприятиям, как Олимпийские игры.

«Но уже начался новый олимпийский цикл, впереди у борцов новые вызовы, и только поняв друг друга и объединив усилия, можно решить эти большие задачи», — добавил глава ФСБР.

Как ранее писали «Известия», Михаил Мамиашвили выразил готовность извиниться перед Инной Тражуковой и всей женской сборной России по борьбе.

«Тысячу раз и перед самой Инной, и перед всеми девчонками могу извиниться», — сказал он.



До этого обладательница Кубка России по вольной борьбе Инна Тражукова, проигравшая в поединке за бронзу в категории до 63 кг на соревнованиях по борьбе на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, заявила, что глава ФСБР избил ее после поражения. Она также отметила, что в этот момент он был пьян. При этом, по словам самого Мамиашвили, он не бил спортсменку — у них был лишь «разговор на повышенных тонах».

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