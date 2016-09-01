Евгении Добровольской не нужны любовные истории

В Ярославле завершаются съемки продолжения телевизионной истории «Двойная сплошная» с Евгенией Добровольской, Кириллом Гребенщиковым и Евгением Миллером в главных ролях («Домашний»). «Известия» отправились на съемочную площадку, чтобы узнать, чем заинтригует зрителей второй сезон популярного телефильма.

В центре сюжета — история обычной на первый взгляд женщины, которая запуталась в своих отношениях между законным мужем и любовником. Еще больше усложнило ситуацию рождение дочери, на которую претендуют оба мужчины Анны. Финал первого сезона «Двойной сплошной» создатели оставили открытым — повествование заканчивается автокатастрофой, в которую попадает главная героиня. Непонятно, жива ли Анна.

Чтобы сюжет интриговал зрителя и далее, да и самим артистам было интересно играть, режиссер Владимир Нахабцев решил, что герои должны стать другими.

— Если в первом сезоне всё крутится вокруг Анны (Евгения Добровольская), то во втором у каждого главного героя — своя линия, своя интрига. В картине столько сюжетных поворотов, что я тут нужен, чтобы артисты не запутались, — рассказал режиссер.

Соглашаясь играть в продолжении «Двойной сплошной», Евгения Добровольская высказала свои пожелания. Ей не хотелось любовных историй — никаких отношений, никаких мужчин.

— Хочу, чтобы моя Анна помогала людям, например расследовала дела обманутых покупателей, у нее же муж трудится в органах, — поделилась актриса своим видением фильма. — Авторы сценария пошли дальше и сделали для Анны фонд помощи женщинам, пострадавшим от домашнего насилия. О таких историях всё чаще рассказывают в СМИ. Женщины, живущие с насильниками, почему-то решают, что должны быть тише воды и ниже травы и всё время унижаться — чтобы их любили. Поэтому их и бьют.

Фото предоставлено телеканалом "Домашний"

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Играющий мужа Анны Кирилл Гребенщиков уверен, что успех сериала — во многом заслуга Евгении. Женщины считывают с нее себя: актриса она не журнальная, не «глянцевая».

— Женя выводила наши сцены на больший уровень конфликта. Обостряла любую бытовую сцену до предела и была права, — рассказал Кирилл Гребенщиков.

«Двойную сплошную» вот уже второй сезон снимают в Ярославле. Отчего не в Москве? Нахабцев настаивает, что в столице снимать невозможно.

— Чтобы переехать с места на место, надо потратить часа четыре, — пояснил режиссер. — Чтобы снять на улице, необходимо за три месяца сообщить городским властям о своих намерениях. Согласований столько, что жаль тратить на это усилия, время и средства.

С деньгами в кино сейчас негусто. По признанию Нахабцева, самое дорогое в его проекте — съемочный период. Поэтому его сокращают до предела. Серия снимается за четыре дня. За смену снимают по 14 сцен. Но нет худа без добра — ограниченный бюджет позволяет «засветиться» в кино провинциальным актерам: играют они хорошо, а просят за свой труд меньше, чем столичные. В фильм даже пригласили сниматься актрис из Рыбинского народного театра. Они делали всё замечательно, пока не понадобилось произносить точный текст и выполнять поставленные режиссером задачи — тут самодеятельные актеры растерялись.

В съемочной группе режиссера Владимира Нахабцева обожают. Говорят, он может из любого сценария вытащить историю, которая зацепит зрителя.

— Это большая редкость, когда продолжение сериала снимает та же команда с тем же режиссером, оператором и группой, где никто ни разу не поругался, — поделилась Евгения Добровольская.

Коллеги ценят Нахабцева не только за отзывчивость, но и за режиссерскую дотошность. Когда для съемок сна главной героини ему понадобилась злая собака, на площадку привезли волка.

— Все надеялись, что он по первому требованию режиссера будет скалиться и рычать, но животное оказалось слишком добрым, — рассказала ассистент по реквизиту Татьяна Предит-Панина. — «Артистку» посоветовали искать в тюрьме. Там кинологи дрессируют собак так, как было надо для нашей картины. Вот на днях привезут овчарку из тюремной охраны.

Но вот на какую живность участники съемочного процесса не могут найти управу, так это на мошкару, которая заела всю группу. От отчаяния кинематографистов, как говорят они сами, спасает лишь осознание конечной цели. Главное — держать заданный режиссером темп и успеть отснять нужный объем.