Сергей Миронов: «Я хотел бы очистить свое имя»

Россиянин, подозреваемый американскими властями в отмывании денег и передаче военных технологий, рассказал «Известиям» о планах на будущее
Вернувшийся 31 августа в Москву россиянин Сергей Миронов, который задерживался по запросу США в Армении, рассказал о своих планах на будущее.
По словам Миронова, он хотел бы очистить свое имя, чтобы в дальнейшем спокойно путешествовать по миру.
«Если говорить о каких-то глобальных вещах, связанных именно с этим вопросом, то хотелось бы, конечно, с помощью адвокатов разобраться в причинах и очистить свое имя, чтобы в дальнейшем спокойно путешествовать по миру», — сказал Миронов в эксклюзивном интервью «Известиям».
В свою очередь, супруга россиянина Юлия отметила, что главная задача — это прояснить ситуацию, собрать всю информацию и разобраться, чтоб чувствовать себя в безопасности.
Напомним, 30-летнего москвича задержали в Ереване 27 августа. США объявили его в международный розыск по подозрению в торговле оружием, передаче военных технологий и отмывании денег (в документах фигурирует сумма $50 тыс.).
29 августа суд в Армении отклонил ходатайство прокуратуры о временном аресте Миронова, и он вернулся в Москву.
Полную версию эксклюзивного интервью читайте по ссылке:
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