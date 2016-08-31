Сергей Миронов: «Я хотел бы очистить свое имя»

Вернувшийся 31 августа в Москву россиянин Сергей Миронов, который задерживался по запросу США в Армении, рассказал о своих планах на будущее.



По словам Миронова, он хотел бы очистить свое имя, чтобы в дальнейшем спокойно путешествовать по миру.



«Если говорить о каких-то глобальных вещах, связанных именно с этим вопросом, то хотелось бы, конечно, с помощью адвокатов разобраться в причинах и очистить свое имя, чтобы в дальнейшем спокойно путешествовать по миру», — сказал Миронов в эксклюзивном интервью «Известиям».

В свою очередь, супруга россиянина Юлия отметила, что главная задача — это прояснить ситуацию, собрать всю информацию и разобраться, чтоб чувствовать себя в безопасности.



Напомним, 30-летнего москвича задержали в Ереване 27 августа. США объявили его в международный розыск по подозрению в торговле оружием, передаче военных технологий и отмывании денег (в документах фигурирует сумма $50 тыс.).



29 августа суд в Армении отклонил ходатайство прокуратуры о временном аресте Миронова, и он вернулся в Москву.



Полную версию эксклюзивного интервью читайте по ссылке:



Сергей Миронов: «Меня задерживали по запросу Интерпола»

