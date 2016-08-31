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Сергей Миронов: «Я хотел бы очистить свое имя»

Россиянин, подозреваемый американскими властями в отмывании денег и передаче военных технологий, рассказал «Известиям» о планах на будущее

Вернувшийся 31 августа в Москву россиянин Сергей Миронов, который задерживался по запросу США в Армении, рассказал о своих планах на будущее.

По словам Миронова, он хотел бы очистить свое имя, чтобы в дальнейшем спокойно путешествовать по миру. 

«Если говорить о каких-то глобальных вещах, связанных именно с этим вопросом, то хотелось бы, конечно, с помощью адвокатов разобраться в причинах и очистить свое имя, чтобы в дальнейшем спокойно путешествовать по миру», — сказал Миронов в эксклюзивном интервью «Известиям».

В свою очередь, супруга россиянина Юлия отметила, что главная задача — это прояснить ситуацию, собрать всю информацию и разобраться, чтоб чувствовать себя в безопасности.

Напомним, 30-летнего москвича задержали в Ереване 27 августа. США объявили его в международный розыск по подозрению в торговле оружием, передаче военных технологий и отмывании денег (в документах фигурирует сумма $50 тыс.).

29 августа суд в Армении отклонил ходатайство прокуратуры о временном аресте Миронова, и он вернулся в Москву.

Полную версию эксклюзивного интервью читайте по ссылке:

Сергей Миронов: «Меня задерживали по запросу Интерпола»

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Известия // среда, 31 августа 2016 года

Сергей Миронов: «Я хотел бы очистить свое имя»

Россиянин, подозреваемый американскими властями в отмывании денег и передаче военных технологий, рассказал «Известиям» о планах на будущее

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