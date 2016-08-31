Майор армии Украины потребовал выдать ему коня для службы в Донбассе

Майор армии Украины написал рапорт, в котором потребовал выдать ему боевого коня для силовой операции в Донбассе. Военнослужащий объяснил эту просьбу нехваткой автомобилей и горюче-смазочных материалов в части.



Рапорт украинского военного опубликовал в своем Facebook журналист Роман Бочкала. «В связи с отсутствием автомобильного транспорта и горюче-смазочных материалов в военной части прошу Вашего ходатайства перед вышестоящим командованием об обеспечении меня боевым конем в количестве одна единица породы апшерон, или степная скаковая, и доспехами к нему согласно приказу от 17.01.1918, который до сих пор действует, для выполнения служебных (боевых) задач в зоне проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей», — цитируют «Дни.ру» документ.

В рапорте, написанном на имя начальника войсковой части, по соображениям безопасности замазанные чернилами слова, он просит выдать не только животное, но и месячный запас овса для него.



Майор перечисляет действия, которые он предполагает совершать верхом, в том числе передавать приказы командира, проводить разведывательные и диверсионные операции в тылу врага, а также прикрывать боевые позиции при танковых прорывах противника.

