Медведев поручил сделать систему платежей ЖКХ более прозрачной

Глава правительства Дмитрий Медведев провел совещание по развитию коммунального хозяйства, застройке и пространственному развитию. Премьер объявил, что в ближайшее время на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам рассмотрят направление «Жилищно-коммунальное хозяйство и городская среда». По его словам, целью государства является создание более доступного качественного и комфортного жилья, а систему ЖКХ следует сделать более прозрачной и понятной.



— Люди должны знать и хотят знать, из чего складываются коммунальные платежи, на что тратятся их деньги, иметь возможность всё лично проверить, посмотреть расчеты управляющей компании, и если есть необходимость, то согласиться с чем-то или жалобу подать. Это важнейшее направление работы, — сказал премьер.



Было отмечено, что прошлый год для строительной отрасли был очень неплохим и рекордным по темпам жилищного строительства. Премьер упомянул, что с 1 марта 2015 года работает программа «Ипотека с государственной поддержкой». Она дала возможность покупать жилье на первичном рынке по ипотечной ставке не выше 12% годовых, оставшаяся часть ставки субсидируется банкам государством. На эти цели в 2015 году из бюджета выделено 2,1 млрд рублей. В этом году предусмотрено еще 16,5 млрд рублей (из них 7,8 млрд уже выделено). В результате за прошлый год каждый третий ипотечный кредит был взят в рамках этой программы. С начала 2016 года рост рынка ипотеки превысил 40%.



— Мы обсуждали основные направления и показатели по проекту «Ипотека и арендное жилье» на недавнем заседании президиума. Договорились о том, что в первоочередном порядке будем поддерживать тех застройщиков, кто планирует превратить территории, выделенные под строительство, в благоустроенные кварталы, микрорайоны. В ближайшее время на заседании президиума еще одно направление посмотрим, которое вошло в число приоритетных: «Жилищно-коммунальное хозяйство и городская среда», — заявил глава правительства.



По его словам, вопросы развития жилищного строительства и реформирования жилищно-коммунального хозяйства должны найти отражение в бюджетном процессе. Регионам, которые не смогут самостоятельно финансировать программы по расселению аварийного жилья и капитальному ремонту, будет оказываться финансовая помощь за счет федерального бюджета. Премьер акцентировал внимание на том, что выделенные деньги должны идти в дело, а не лежать на счетах в Казначействе.

