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Медведев поручил сделать систему платежей ЖКХ более прозрачной

Следующее заседание Совета при президенте по приоритетным проектам будет посвящено развитию городской среды и строительству новых кварталов

Фото: ТАСС/пресс-служба правительства РФ/Дмитрий Астахов

Глава правительства Дмитрий Медведев провел совещание по развитию коммунального хозяйства, застройке и пространственному развитию. Премьер объявил, что в ближайшее время на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам рассмотрят направление «Жилищно-коммунальное хозяйство и городская среда». По его словам, целью государства является создание более доступного качественного и комфортного жилья, а систему ЖКХ следует сделать более прозрачной и понятной.

— Люди должны знать и хотят знать, из чего складываются коммунальные платежи, на что тратятся их деньги, иметь возможность всё лично проверить, посмотреть расчеты управляющей компании, и если есть необходимость, то согласиться с чем-то или жалобу подать. Это важнейшее направление работы, — сказал премьер.

Было отмечено, что прошлый год для строительной отрасли был очень неплохим и рекордным по темпам жилищного строительства. Премьер упомянул, что с 1 марта 2015 года работает программа «Ипотека с государственной поддержкой». Она дала возможность покупать жилье на первичном рынке по ипотечной ставке не выше 12% годовых, оставшаяся часть ставки субсидируется банкам государством. На эти цели в 2015 году из бюджета выделено 2,1 млрд рублей. В этом году предусмотрено еще 16,5 млрд рублей (из них 7,8 млрд уже выделено). В результате за прошлый год каждый третий ипотечный кредит был взят в рамках этой программы. С начала 2016 года рост рынка ипотеки превысил 40%. 

— Мы обсуждали основные направления и показатели по проекту «Ипотека и арендное жилье» на недавнем заседании президиума. Договорились о том, что в первоочередном порядке будем поддерживать тех застройщиков, кто планирует превратить территории, выделенные под строительство, в благоустроенные кварталы, микрорайоны. В ближайшее время на заседании президиума еще одно направление посмотрим, которое вошло в число приоритетных: «Жилищно-коммунальное хозяйство и городская среда», — заявил глава правительства. 

По его словам, вопросы развития жилищного строительства и реформирования жилищно-коммунального хозяйства должны найти отражение в бюджетном процессе. Регионам, которые не смогут самостоятельно финансировать программы по расселению аварийного жилья и капитальному ремонту, будет оказываться финансовая помощь за счет федерального бюджета. Премьер акцентировал внимание на том, что выделенные деньги должны идти в дело, а не лежать на счетах в Казначействе.

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Известия // среда, 31 августа 2016 года

Медведев поручил сделать систему платежей ЖКХ более прозрачной

Медведев поручил сделать систему платежей ЖКХ более прозрачнойСледующее заседание Совета при президенте по приоритетным проектам будет посвящено развитию городской среды и строительству новых кварталов

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