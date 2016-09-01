Спецслужбы США снова «химичат» в ООН

ООН и Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) под давлением Пентагона и ЦРУ вновь поднимают тему якобы имевших место случаев применения боевых отравляющих веществ сирийскими правительственными войсками. Об этом «Известиям» рассказал источник в российских дипломатических кругах.

— Американские военные и спецслужбы используют любую возможность, чтобы не допустить даже намека на урегулирование обстановки в Сирии. В связи с этим в ход идут даже те темы, которые, казалось бы, уже остались в прошлом. Химическое оружие — одна из них. Для ее раскрутки силовики оказывают давление на ООН и ОЗХО, — сказал источник.

Между тем, как заявил «Известиям» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, химическое оружие стало для ряда игроков последней возможностью свергнуть режим в Дамаске.

— Все остальные аргументы уже исчерпаны. По нашей инициативе сирийская сторона согласилась на вывоз и уничтожение всего своего химического оружия. Никаких фактов, подтверждающих его использование, нет. Сейчас правительственные войска одерживают победы и освобождают территории от боевиков ИГИЛ (деятельность организации запрещена в России. — «Известия») и других террористических организаций, что очень не нравится некоторым политикам на Западе, которые мечтают о свержении Башара Асада. А потому тему химического оружия раскручивают специально. Это известная и проверенная страшилка, которая сработала в Ираке (во времена Саддама Хусейна). Теперь ее пытаются использовать против сирийского режима, — отметил Владимир Джабаров.

Миссия ООН и ОЗХО по расследованию применения в Сирии химического оружия опубликовала 24 августа доклад, в котором говорится как минимум о двух случаях использования сирийскими войсками боевых отравляющих веществ. В документе сказано, что контейнеры с хлорином сбрасывали с военных вертолетов на населенный пункт Тальменес в апреле 2014 года и город Сармин в марте 2015 года. Также в докладе отмечается, что за одной атакой с использованием иприта стоят боевики ИГИЛ.

В ходе заседания Совета Безопасности ООН 30 августа, на котором обсуждался вопрос использования химического оружия, представители США, Великобритании и Франции потребовали привлечь к ответственности виновных.

— Крайне важно, чтобы Совет двигался быстро, чтобы все, кто совершил это преступление, кто подрывает почти столетний прогресс в строительстве международных норм, заплатил за это, — подчеркнула американский постпред при ООН Саманта Пауэр.

В свою очередь, представитель Великобритании Мэттью Райкрофт заявил о необходимости совместной работы для того, чтобы прекратить использование химического оружия и добиться справедливости ради жертв этого оружия, а постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр потребовал принять «зубастую» резолюцию.

Между тем постоянный представитель России при всемирной организации Виталий Чуркин отметил, что «приведенные в докладе основания для них (выводов совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию. — «Известия») вызывают серьезные сомнения».

Как указал дипломат, составители доклада «фактически сами признают неоднозначность доступной доказательной базы, зачастую используя формулировки, характерные для предположений, а не констатации четко установленных фактов».

— В результате напрашивается вопрос, как с таким количеством допусков, предположений и недостаточной определенности используемых свидетельств можно сделать какие-либо окончательные выводы? — задает вопрос другим членам Совбеза Виталий Чуркин.

Как отмечает сирийский политолог Ахмад Суван, обвинения в применении отравляющих веществ однозначно были сфабрикованными.

— Ситуация выглядит крайне нелепо. Сирийской армии нет никакого смысла использовать химическое оружие. Для борьбы с террористами достаточно обычных вооружений, вместе с тем последствия применения газов — если бы они оставались в арсеналах страны — были бы с политической точки зрения катастрофическими. Так что опубликованный доклад содержит явную ложь, источником которой наверняка являются столь же лживые показания представителей так называемой умеренной оппозиции и защищающих их СМИ, — подчеркивает Ахмад Суван.

На этом история с сирийским химическим оружием не заканчивается. Как заявила руководитель Совместного механизма ООН и ОЗХО Вирджиния Гамба, расследование еще трех случаев применения отравляющих веществ в Сирии будет завершено в сентябре.