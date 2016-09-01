Генпрокуратура России потребует от США объяснений по Миронову

В течение пяти дней Генпрокуратура России обратится к министерству юстиции США с требованием предоставить материалы уголовного дела по Сергею Миронову для расследования в России. Об этом «Известиям» сообщил адвокат россиянина, подозреваемого американскими властями в отмывании денег и передаче военных технологий, Карен Нерсисян.

— Мы всеми доступными способами будем пытаться получить разъяснения от американской стороны о том, что же в действительности произошло в Армении. Сейчас ситуация кардинально поменялась в связи с тем, что Сергей уже на территории России. Для начала надо понять, находится Миронов в международном розыске или нет. А далее Генпрокуратура РФ имеет право обратиться к американцам с просьбой направить материалы по подозреваемому для расследования в нашей стране, и мы собираемся об этом просить. В течение пяти дней Генеральная прокуратура отправит запрос в минюст США. В случае если вина будет доказана, Миронова привлекут к уголовной ответственности на Родине. Вместе с тем, по моим ощущениям, какого-то продолжения истории ждать не стоит. Миронов интересен США только на их территории, а в ситуации, когда он уже находится в России и его экстрадиция, согласно Конституции нашей страны, невозможна (ст. 61 Конституции РФ. — «Известия»), то интерес американцев, скорее всего, иссякнет, — рассказал Нерсисян.

По запросу США вечером 26 августа в ереванском аэропорту Звартноц был задержан российский гражданин Сергей Миронов. Американские власти подозревают его в незаконной передаче военных технологий и отмывании денег в размере $50 тыс. В течение трех суток он находился под стражей, а уже 29 августа Ереванский суд отклонил ходатайство генпрокуратуры республики об аресте россиянина на сорок дней. Вместе с тем, по словам адвоката Миронова, опасность экстрадиции всё равно остается.

— К сожалению, на данный момент Сергей фактически остается невыездным: мы не знаем, в какие еще страны был отправлен запрос на его задержание и экстрадицию. Теоретически разыскивать его могут все, кто присоединился к Интерполу, а это больше ста стран. И не в каждой найдется принципиальный судья, который сможет отказать американцам в выдаче гражданина другого государства. Коварство ситуации еще и в том, что Миронова нет в российской базе Интерпола — это создает ложное ощущение спокойствия, с которым он может выехать за границу и его сразу задержат. Как говорится, дьявол скрывается в деталях, — отметил адвокат.

Сам Сергей Миронов также намерен выяснить, по каким причинам он стал мишенью американских властей. В интервью «Известиям» он рассказал, что постарается раскопать правду.

— Хотелось бы с помощью адвокатов разобраться в причинах и очистить свое имя, чтобы в дальнейшем спокойно путешествовать, — подчеркнул он.

Примечательно, что при задержании Сергею Миронову, по его словам, предъявили запрос от Интерпола. Причина, по которой россиянин отсутствует в базе данных российского Интерпола, остается неизвестной. Также неясным остается и то, почему Миронов был задержан только сейчас, ведь американцы апеллируют к факту 2013 года. Тогда Сергей через интернет заказал из США охотничий прибор ночного видения, для отправки которого, как выяснилось только сейчас, требуется разрешение американского правительства. Почему его не уведомила об этом американская фирма, через которую была совершена торговая операция, также неясно. Теперь американцы вменяют Миронову попытку приобретения товаров двойного назначения и отмывание денег — $50 тыс. (именно такую сумму Сергей заплатил за охотничий прибор). Согласно американскому законодательству, россиянину может грозить до 20 лет тюремного заключения.

Между тем представитель МИД России Мария Захарова заявила, что произошедший инцидент идет вразрез с международными нормами и подобные действия не идут на пользу нормализации отношений Москвы и Вашингтона.



По ее словам, подобные действия со стороны США — «часть антироссийской кампании мщения и реализации каких-то нереализованных амбиций» и частью этой кампании как раз является «охота на российских граждан».

Защита россиянина также считает, что это провокационный вызов. Такими действиями американцы хотели показать, что им удалось пресечь очередную попытку торговли оружием и отмывания денег.

