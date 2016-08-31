Юлия Миронова назвала задержание мужа нелепым стечением обстоятельств

Задержание в Армении Сергея Миронова — нелепое стечение обстоятельств. Об этом заявила супруга вернувшегося 31 августа в Москву россиянина — Юлия.

— Я не знаю, но получается, что абсолютно любой человек может попасть под прицел спецслужб США. В данном случае произошло просто какое-то нелепое стечение обстоятельств. Это лишь показывает всю абсурдность ситуации, — сказала Миронова в эксклюзивном интервью «Известиям».

Напомним, 30-летний житель Москвы Сергей Миронов был задержан в Ереване 27 августа. До этого Соединенные Штаты Америки объявили его в международный розыск по подозрению в торговле оружием, передаче военных технологий и отмывании $50 тыс.

Как писали «Известия», 29 августа суд в Армении отклонил ходатайство прокуратуры о временном аресте россиянина, и он вернулся в Россию.

Полную версию эксклюзивного интервью читайте по ссылке:

Сергей Миронов: «Меня задерживали по запросу Интерпола»