Юлия Миронова назвала задержание мужа нелепым стечением обстоятельств

По словам супруги, любой человек может «стать мишенью» спецслужб США
Задержание в Армении Сергея Миронова — нелепое стечение обстоятельств. Об этом заявила супруга вернувшегося 31 августа в Москву россиянина — Юлия.
— Я не знаю, но получается, что абсолютно любой человек может попасть под прицел спецслужб США. В данном случае произошло просто какое-то нелепое стечение обстоятельств. Это лишь показывает всю абсурдность ситуации, — сказала Миронова в эксклюзивном интервью «Известиям».
Напомним, 30-летний житель Москвы Сергей Миронов был задержан в Ереване 27 августа. До этого Соединенные Штаты Америки объявили его в международный розыск по подозрению в торговле оружием, передаче военных технологий и отмывании $50 тыс.
Как писали «Известия», 29 августа суд в Армении отклонил ходатайство прокуратуры о временном аресте россиянина, и он вернулся в Россию.
Полную версию эксклюзивного интервью читайте по ссылке:
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.