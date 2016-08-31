80% российских семей не могут позволить себе новый автомобиль

Не более 20% семей в России способны приобрести новое авто, даже при его относительной дешевизне и одобренном автокредите. Машина среднего класса доступна для 6,6% семей, а претендовать на автомобили дороже 5 млн рублей может лишь 1% населения из 16 регионов-лидеров. Таковы итоги исследования, проведенного «РИА Рейтинг».

Автомобилизация в экономически отсталых регионах страны идет невысокими темпами, сообщает «РИА Новости». В Ингушетии только 4,7% семей могут позволить покупку нового легкового автомобиля из числа недорогих. В Дагестане эта цифра составляет 5%; в Крыму — 6,2%. Эти республики входят в двадцатку регионов-аутсайдеров, где только 10% домохозяйств имеют возможность приобрести и обслуживать автомобиль.

Авторы исследования объясняют сложившуюся ситуацию традиционно большим средним составом семей в таких субъектах, а также тем, что в экономически слабых регионах наблюдаются невысокие зарплаты и высокая безработица.

Лидером рейтинга доступности покупки недорогого нового автомобиля среди 85 регионов страны стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Более чем половине семейств в ЯНАО (56%) доступны новые машины, а 7% могут позволить себе приобрести и обслуживать автомобиль премиум-класса (дороже 5 млн рублей). Еще в семи регионах более трети семей способны приобрести недорогую новую машину, а подержанный автомобиль купит любая семья, доход которой можно считать среднестатистическим.

«Известия» писали ранее, что покупать новый личный транспорт в 2016 году россияне стали гораздо реже, и в круг их интересов попадают, главным образом, бюджетные малые автомобили (длиной до 4,1 м). Объясняется это тем, что доходы населения упали, а стоимость машин в первом полугодии в среднем выросла на 18% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

