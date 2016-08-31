Главы МИД России и Турции встретятся в ближайшее время

Главы внешнеполитических ведомств России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону операцию «Щит Евфрата» в Сирии и договорились встретиться в ближайшее время.



«Чавушоглу проинформировал Лаврова об операции «Щит Евфрата», сообщил ему о ее успехах и подчеркнул, что оппозиционные силы Сирии продолжают теснить террористическую группировку «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещена в РФ и других странах)», — сказал собеседник «РИА Новости» в турецком МИДе.



Отмечается, что министры обменялись мнениями относительно ситуации с транспортировкой гуманитарной помощи, о прекращении огня и начале процесса политического урегулирования в Сирии.

Последний раз Чавушоглу и Лавров встречались в июле на полях СМИД ОЧЭС в Сочи.

Ранее «Известия» писали, что турецкая армия начала беспрецедентное наступление на сирийскую территорию в районе города Джараблус в рамках объявленной властями страны военной операции «Щит Евфрата». На территорию САР вошли танки и турецкий спецназ при поддержке с воздуха истребителей F-16.

