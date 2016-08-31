Тражукова приняла извинения Мамиашвили

Российский борец Инна Тражукова приняла извинения главы Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаила Мамиашвили. Об этом сообщил адвокат спортсменки Сиражутдин Атаев. По его словам, инцидент исчерпан.

Во время Олимпиады в Рио-де-Жанейро обладательница Кубка России по вольной борьбе Инна Тражукова, проигравшая в поединке за бронзу в категории до 63 кг, заявила, что глава ФСБР избил ее после поражения. Она также отметила, что в этот момент Мамиашвили был пьян. При этом, по словам самого Мамиашвили, он не бил спортсменку — у них был лишь «разговор на повышенных тонах».



Позднее спортсменка подала заявление в прокуратуру на президента ФСБР. Теперь она намерена его отозвать, сообщает ТАСС.



31 августа Мамиашвили принес извинения Тражуковой. По его словам, инцидент в Рио был вызван напряжением и нервозностью, которая всегда сопутствует таким значимым мероприятиям, как Олимпийские игры.

Ранее глава ФСБР на пресс-конференции заявлял, что готов извиниться за свое поведение в Рио, однако Тражукова говорила, что пока он не попросит прощения за свои определенные действия, извинения приняты не будут.